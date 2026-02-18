Dwie osoby zostały ranne w karambolu na łódzkim odcinku autostrady A1. Siedem samochodów i ciężarówka zderzyło się między węzłami Łódź Południe a Tuszyn. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko pasem włączeniowym. Ok. godz. 11:30 korek ma już 3 km.

/ RMF FM

Do karambolu, w którym ranne zostały dwie osoby, doszło tuż przed godz. 11, na 324. kilometrze autostrady A1 w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że po zderzeniu siedmiu samochodów osobowych i jednego ciężarowego zablokowany jest pas prawy i lewy autostrady w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem włączeniowym.

Na drogach w Łodzkiem panują trudne warunki drogowe, jest bardzo ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, co prowadzi do oblodzenia.