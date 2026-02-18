Tragedia w gminie Czarnożyły koło Wielunia w Łódzkiem. Za zabójstwo 35-letniej znajomej odpowie 54-latek. Mężczyzna już został tymczasowo aresztowany.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Jak informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, do dramatycznych wydarzeń doszło w jednym z domów jednorodzinnych w gminie Czarnożyły koło Wielunia w województwie łódzkim.

54-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany pod zarzutem zabójstwa swojej 35-letniej znajomej. Zdarzenie miało miejsce podczas spotkania towarzyskiego, w trakcie którego spożywano alkohol.

Śmiertelny cios podczas spotkania

Jak przekazał rzeczniczka prasowy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, Jolanta Szkilnik, według ustaleń śledczych mężczyzna zadał kobiecie śmiertelny cios nożem w klatkę piersiową.

Zbigniew G. przyznał się do zarzucanego mu czynu i szczegółowo opisał przebieg tragicznego zdarzenia.

Ciało kobiety zostało odnalezione przez wieluńskich policjantów we wtorek rano. Rodzina potwierdziła tożsamość zmarłej. Na miejscu pracowali funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.

Zabezpieczono narzędzie zbrodni, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia oraz przesłuchano świadków.

Śledczy ustalają wszystkie okoliczności tej tragedii. Za zabójstwo 54-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.







