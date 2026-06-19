W centrum Łodzi, na ulicy Piotrkowskiej doszło do napadu na kantor. Mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń zagroził pracowniczce, zabrał pieniądze i uciekł. Złodziej ukradł ponad 200 tys. w różnych walutach - podaje TVN24.pl.

Policjanci działają na miejscu / KMP w Łodzi /

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Do napadu doszło około godziny 9:00. Czarnoskóry mężczyzna wszedł do kantoru z przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, a później uciekł z pieniędzmi.

Policjanci pod nadzorem prokuratury pracują w kantorze - przekazała RMF FM Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Z kasy zniknęła równowartość 200 tysięcy w różnych walutach.

Nie wiadomo, czy przedmiot, o którym mowa jest prawdziwą bronią.

Policja szuka sprawcy, ale nie ma jeszcze rysopisu napastnika.