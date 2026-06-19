Nieudana próba kradzieży z włamaniem w Konstantynowie Łódzkim - przestępcę, obcokrajowca, przestraszył robot koszący, który uruchomił alarm. 36-latek, który zdążył jednak wyrządzić szkody na kilkadziesiąt tysięcy złotych, wpadł w ręce policji jeszcze tego samego dnia. Grozi mu 10 lat więzienia, a równolegle wszczęto procedurę deportacyjną.

Robot koszący (zdjęcie ilustracyjne) / Dawid Wolski / East News

Nie wszedł do budynku, lecz wyrządził kosztowne szkody

Do próby włamania doszło w środowe popołudnie. Policjanci zostali wezwani na jedną z ulic Konstantynowa Łódzkiego, gdzie miało dość do próby włamania - przekazali w piątek mundurowi z Pabianic.

Na miejscu właściciel domu przekazał funkcjonariuszom, że włamywacz najprawdopodobniej chciał wejść do środka przez okno balkonowe. Próbując je sforsować, częściowo rozbił szkło powodując szkody wyceniane na 30 tys. zł. Ostatecznie nie dostał się jednak do budynku.

Włamywacza odstraszył robot koszący

Niedoszły włamywacz postanowił jednak sięgnąć po robota koszącego, który znajdował się na posesji. Urządzenie - najwidoczniej ku zaskoczeniu obcokrajowca - uruchomiło alarm. Sygnał spłoszył przestępcę, który uciekł z miejsca zdarzenia, a właściciel nieruchomości otrzymał powiadomienie o incydencie poprzez aplikację.

Kamery monitoringu nagrały zdarzenie i wizerunek sprawcy. Krótko potem na miejsce przyjechali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady i rozpoczęli poszukiwania przestępcy. Udało się go złapać tego samego dnia o godz. 20:10. Trafił do policyjnego aresztu; zarzut usłyszał w piątek.

Jak wskazali pabianiccy mundurowi, obcokrajowcowi grozi nawet 10 lat więzienia. Równolegle wszczęto wobec niego procedurę deportacyjne.

​Obcokrajowiec próbował się włamać. Przestraszył go robot koszący (fot. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach)

Jak chronić się przed włamywaczami?

Policja przypomina, że skuteczna ochrona przed włamaniem wymaga odpowiednich zabezpieczeń i właściwych nawyków. Przede wszystkim należy mieć solidne drzwi i zamki. Podobnie w przypadku okien i drzwi balkonowych, które należy zamykać, gdy wychodzimy z domu.

Warto również zainstalować alarm, czujniki ruchu i otwarcia drzwi oraz okien. Pomocne będą też kamery monitoringu i odpowiednie oświetlenie posesji, uruchamiane przy wykryciu ruchu. Nie wolno także zostawiać kluczy w łatwo dostępnych miejscach.