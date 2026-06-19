Policja zatrzymała 22-letniego mężczyznę, który napadł dziś na kantor przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Zrabował on równowartość ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach.

/ RMF FM

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Policja nie informuje na razie, gdzie i w jakich okolicznościach zatrzymany został 22-latek. Nie podaje też jego narodowości.

Do napadu na kantor wymiany walut doszło w piątek około godz. 9:00. Do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń palną i sterroryzował pracownicę.



Ciemnoskóry mężczyzna, co do którego tożsamości będziemy mogli się wypowiadać dopiero po jego identyfikacji, uciekł z łupem o wartości ok. 204 tys. zł w różnych walutach - relacjonował po napadzie prokurator Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.





