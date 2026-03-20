Już 26 marca na krakowskim Rynku Głównym rozpocznie się długo wyczekiwany Jarmark Wielkanocny. Wydarzenie potrwa do 6 kwietnia i jak co roku przyciągnie tłumy mieszkańców oraz turystów z kraju i zagranicy. Organizatorzy zapowiadają blisko 100 stoisk, mnóstwo atrakcji i specjalne rabaty dla posiadaczy Karty Krakowskiej.

Na Rynku Głównym trwa już montaż pierwszych kiosków, które wkrótce zapełnią się świątecznymi ozdobami, rękodziełem, biżuterią, ceramiką, tekstyliami oraz pamiątkami. Swoje produkty zaprezentują kupcy z całej Polski, a także z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier.

Wśród wystawców nie zabraknie również lokalnych rzemieślników, którzy przygotowali wyjątkowe wyroby nawiązujące do wielkanocnych tradycji.





Smakołyki i rabaty dla mieszkańców



Na odwiedzających czekać będą liczne stoiska gastronomiczne z tradycyjnymi polskimi przysmakami, w tym słynną krakowską maczanką, a także wypiekami, słodyczami i regionalnymi specjałami z różnych krajów.

W tym roku, dzięki współpracy miasta i organizatorów, posiadacze Karty Krakowskiej mogą liczyć na 20 proc. rabatu na stoiskach gastronomicznych i spożywczych (z wyłączeniem napojów alkoholowych). Dodatkowo, bilet na karuzelę będzie kosztował tylko 5 zł.

Mnóstwo atrakcji

W programie jarmarku znalazły się liczne atrakcje dla całych rodzin. Już 28 marca o godzinie 12:00 odbędzie się uroczyste otwarcie wydarzenia, a od godziny 10:00 będzie można podziwiać prezentacje twórców ludowych.

29 marca zaplanowano barwny korowód z palmami, konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną oraz występy zespołów folklorystycznych. 4 kwietnia o godzinie 13:00 odbędzie się tradycyjne święcenie koszyczków, a 6 kwietnia o 14:00 - widowiskowy obrzęd "Siudej Baby".

Nie zabraknie także pokazów kowalstwa w tradycyjnej kuźni oraz warsztatów rękodzielniczych, podczas których każdy będzie mógł spróbować swoich sił w tworzeniu świątecznych ozdób.



Podczas jarmarku swoje stoiska zaprezentują również organizacje charytatywne. Dochód ze sprzedaży ich produktów zostanie przeznaczony na działalność statutową.

Jarmark na Rynku Głównym, który rusza 26 marca to nie tylko okazja do zakupów, ale przede wszystkim możliwość poczucia wyjątkowej, świątecznej atmosfery.

Jarmark potrwa do 6 kwietnia.