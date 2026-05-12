Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, w tym 16-latka, którzy mogą mieć związek z dwukrotnym podpaleniem lokalu gastronomicznego należącego do obcokrajowca w Andrychowie. W domach podejrzanych znaleziono przedmioty związane z ideologią nazistowską, a także broń i pojemniki z gazem.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, w wieku 16 i 20 lat, mogących mieć związek z dwukrotnym podpaleniem lokalu gastronomicznego w Andrychowie w Małopolsce.



Do pierwszego podpalenia doszło 24 kwietnia, drugie miało miejsce 9 maja. W obu przypadkach sprawcy działali nocą, oblewając budynek łatwopalną substancją i podkładając ogień.

Jak poinformowała Anna Zbroja-Zagórska z komendy wojewódzkiej w Krakowie, "lokal uległ poważnemu zniszczeniu, a jego konstrukcja została naruszona".

Wspólna akcja policjantów

W działania zaangażowali się funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej oraz policjanci z Andrychowa. W wyniku wspólnej akcji zatrzymano dwóch podejrzanych.

20-latek został ujęty w poniedziałek w powiecie oświęcimskim, natomiast 16-latka zatrzymano dzień później w rejonie Legionowa.

Nazistowskie symbole i broń w mieszkaniach

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych, policjanci natrafili na odzież, zapiski i emblematy związane z ideologią nazistowską, a także noże, przedmioty przypominające broń palną oraz pojemniki z gazem obezwładniającym.

"Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zatrzymani mogą mieć związek z wcześniejszym podpaleniem w kwietniu tego samego lokalu. Obaj przynależą do subkultury skinheadów" - poinformowała Zbroja-Zagórska.

Zatrzymani zostali przewiezieni na komisariat w Andrychowie. W środę dorosły podejrzany zostanie doprowadzony do prokuratury, natomiast 16-latek trafi do sądu dla nieletnich.