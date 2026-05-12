​Brytyjski rząd poinformował, że wyśle do cieśniny Ormuz autonomiczne pojazdy do zwalczania min, myśliwce Typhoon i niszczyciel rakietowy HMS Dragon. Sprzęt ten ma wzmocnić przyszłą międzynarodową misję mającą na celu zabezpieczyć żeglugę przez cieśninę Ormuz. Misja, w której udział zapowiedziały także Francja i inne państwa, ma mieć charakter obronny.

Cieśnina Ormuz / Shutterstock

Cieśnina Ormuz od lat pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej strategicznych punktów na mapie światowego handlu. To właśnie przez ten wąski przesmyk przed atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran przepływało aż 20 procent światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Każde zakłócenie ruchu w tym regionie odbija się na światowych rynkach energetycznych, prowadząc do wzrostu cen surowców i niepokoju wśród importerów.

W ostatnich tygodniach, mimo obowiązującego od 8 kwietnia rozejmu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, cieśnina pozostaje praktycznie zablokowana . Dochodzi do incydentów z udziałem statków handlowych, a strony konfliktu wzajemnie oskarżają się o prowokacje i ataki. Sytuacja jest napięta, a rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie.

Zabezpieczenie cieśniny Ormuz po zakończeniu walk

W połowie ubiegłego miesiąca Wielka Brytania oraz Francja zapowiedziały utworzenie międzynarodowej misji, która będzie miała na celu zabezpieczyć Ormuz po zakończeniu walk w konflikcie między USA i Iranem.

Jak zapowiedział Londyn, w skład brytyjskiego kontyngentu wejdą autonomiczne pojazdy przeznaczone do wykrywania i neutralizowania min morskich, myśliwce wielozadaniowe Typhoon oraz niszczyciel rakietowy HMS Dragon. Ten ostatni już zmierza w stronę Zatoki Perskiej, aby zapewnić osłonę powietrzną przyszłej misji.

Minister obrony Wielkiej Brytanii, John Healey, podkreślił, że misja ma charakter obronny i międzynarodowy. Jej celem jest ochrona swobodnego przepływu statków przez cieśninę Ormuz oraz zapewnienie bezpieczeństwa kluczowej trasy handlowej. Healey zaznaczył, że operacja rozpocznie się, gdy tylko pozwolą na to warunki.