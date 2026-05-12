Jak zachęcić konsumentów do korzystania z systemu kaucyjnego? W Holandii trwa loteria dla osób oddających butelki i puszki. Za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje jeden los. Co tydzień można wygrać 30, 50, 200 lub 400 euro.

W Holandii trwa akcja promocyjna, w której konsumenci mogą wygrać pieniądze za oddanie butelek i puszek objętych systemem kaucyjnym. Akcja potrwa do 19 lipca 2026 r.



Udział w loterii jest możliwy przy zwrocie opakowań w punktach, które wypłacają kaucję przez aplikację Tikkie. Za każde 15 centów oddanej kaucji uczestnik otrzymuje jeden cyfrowy los. Co ważne, udział w loterii jest dobrowolny i bezpłatny. Kaucja jest wypłacana niezależnie od uczestnictwa w akcji.



Co tydzień losowanych jest 150 nagród: 5 po 400 euro, 15 po 200 euro, 55 po 50 euro i 75 po 30 euro. Tygodniowa pula nagród wynosi 10 tys. euro. Akcja potrwa 10 tygodni. Wygrane trzeba odebrać w aplikacji Tikkie do 9 sierpnia. W loterii mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Holenderscy producenci od kilku lat nie osiągają ustawowego celu 90 proc. zbiórki plastikowych butelek i puszek. W planach jest m.in. rozbudowa sieci punktów zwrotu oraz łatwiejszy zwrot uszkodzonych opakowań.



Holenderska Inspekcja Środowiska i Transportu wcześniej domagała się od producentów silniejszych zachęt finansowych, w tym podwyższenia kaucji albo wypłacania dodatkowego bonusu za zwrot opakowań.