Zakończył się długo wyczekiwany remont zabytkowej Kossakówki – dawnego domu słynnej rodziny Kossaków w Krakowie. Willa, która przez lata popadała w ruinę, została gruntownie odnowiona i już wkrótce stanie się miejscem wystaw oraz pracy twórczej. W ogrodzie dworku odsłonięto tablicę upamiętniającą renowację, a przedstawiciele miasta zaprezentowali efekty prac.

We wtorek w ogrodzie Kossakówki odsłonięto tablicę upamiętniającą renowację willi.

Kompleksowa renowacja zabytku

W ramach remontu Kossakówki zabezpieczono fundamenty, wymieniono stropy i parkiet, zainstalowano windę, a także odnowiono pomieszczenia i ogród. Ściany willi zyskały świeżą warstwę farby, a cały obiekt został dostosowany do współczesnych standardów.

Prace budowlane i konserwatorskie finansowane były przez miasto oraz Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Całkowity koszt modernizacji wyniósł około 13 milionów złotych.

Prezydent Krakowa podczas konferencji prasowej podkreślił znaczenie tego miejsca dla miasta.

Kossakówka to miejsce kultowe na mapie kultury Krakowa, wręcz mityczne. Pokolenia Kossaków tutaj tworzyły, rozwijały kulturę w każdym możliwym wydaniu. Bardzo się cieszę, że możemy powiedzieć, że ten etap mamy za sobą: od przejęcia tego budynku, po wyremontowanie do takiego stanu, że możemy mówić, co dalej - mówił Aleksander Miszalski.

Miejsce pamięci i twórczości

Przewodniczący SKOZK Borysław Czarakcziew zwrócił uwagę na wyjątkową rolę Kossakówki w historii miasta. Rewaloryzacja Kossakówki nie jest jedynie remontem zabytkowego budynku. Jest przywróceniem pamięci o miejscu, które współtworzyło kulturę i tożsamość Krakowa - zaznaczył.

Przypomniał, że dworek jest jednym z ostatnich świadectw dawnego podmiejskiego Krakowa, miasta willi i ogrodów. Czarakcziew podkreślił także, że Kossakówka była czymś więcej niż domem. Była salonem artystycznym Krakowa i miejscem spotkań ludzi kultury. Bywali tutaj najwybitniejsi twórcy swojej epoki: malarze, literaci, muzycy, intelektualiści. W tych wnętrzach sztuka była częścią codziennego życia - dodawał.

Nowa rola Kossakówki

Na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa, dworek zostanie przekazany Muzeum Krakowa, które planuje urządzić w nim wystawę poświęconą artystycznej rodzinie Kossaków oraz stworzyć przestrzeń pracy twórczej dla współczesnych artystów.

Dyrektor muzeum, dr Michał Niezabitowski, zapowiedział, że budynek pozostanie domem Kossaków i stanie się miejscem otwartym na nowe inicjatywy artystyczne.

Historia willi i jej mieszkańców

Neogotycki dworek otoczony ogrodem został zaprojektowany w 1851 roku przez Karola Kremera, a w 1910 przebudowany przez Tadeusza Stryjeńskiego.

W 1869 roku posiadłość zakupił Juliusz Kossak, wybitny malarz i działacz społeczny. W Kossakówce mieszkały kolejne pokolenia artystycznej rodziny: Wojciech Kossak, Jerzy Kossak, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena Samozwaniec.



Przed II wojną światową willa była miejscem spotkań krakowskiej inteligencji i środowiska artystycznego. Po wojnie dworek podupadł, a władze PRL planowały jego rozbiórkę.

Dzięki staraniom Magdaleny Samozwaniec oraz wsparciu znanych pisarzy i artystów, udało się uratować Kossakówkę przed zniszczeniem.



