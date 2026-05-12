Peter Jackson - reżyser trylogii "Władca Pierścieni" i "Hobbita" - otrzymał honorową Złotą Palmę na rozpoczynającym się dziś 79. festiwalu w Cannes. "To niesamowita niespodzianka i wielki zaszczyt" - podkreślał Jackson.
Honorową Złotą Palmę wręczył Peterowi Jacksonowi Elijah Wood - filmowy Frodo Baggins.
W swoim przemówieniu Peter Jackson wspominał pracę nad ekranizacją "Władcy Pierścieni". Wszystkie trzy filmy powstawały jednocześnie. To był osobliwy okres, bo Warner Bros. właśnie przechodziło pod nowe skrzydła - opowiadał. Zwrócił też uwagę, że media uważały jego projekt za szaleństwo.
Co się stanie, jeśli pierwsza część okaże się klapą? Co zrobią z drugą i trzecią częścią, skoro są już nakręcone? To było ogromne ryzyko, a media nieustannie powtarzały, że to przedsięwzięcie zakończy się porażką - podkreślał Jackson. Przypomniał, że na festiwalu w Cannes w 2001 r. pokazano przedpremierowo 20-minutowy fragment "Drużyny pierścienia". Efektem była zmiana nastawienia mediów i widzów do filmu.