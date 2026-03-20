W najbliższy weekend (21-22 marca) mieszkańcy Wielkopolski i turyści z całej Polski będą mieli wyjątkową okazję, by zobaczyć kwitnące śnieżyce w Śnieżycowym Jarze pod Poznaniem. To coroczny zwiastun wiosny, który przyciąga tłumy miłośników przyrody. Dostęp do tego niezwykłego rezerwatu jest jednak ściśle ograniczony – wstępu pilnuje bowiem wojsko, a teren znajduje się na czynnym poligonie.

Śnieżycowy Jar, położony około 30 kilometrów na północ od Poznania, otwiera swoje bramy dla zwiedzających wyłącznie w wyznaczone dni.

W tym roku rezerwat będzie dostępny w trzy weekendy: 21-22 marca, 28-29 marca oraz 5-6 kwietnia 2026 roku.

To jedyna szansa, by podziwiać tysiące śnieżyc w pełnym rozkwicie. Ograniczony dostęp wynika z faktu, że rezerwat znajduje się na terenie czynnego poligonu wojskowego Biedrusko. Wojsko i leśnicy musieli skoordynować kalendarze, by zapewnić bezpieczeństwo turystom.

Liczenie turystów i ruch jednokierunkowy

W tym roku wizyta w Śnieżycowym Jarze będzie miała nieco inny charakter. Leśnicy postanowili bowiem policzyć wszystkich odwiedzających, by zbadać wpływ turystyki na ten cenny ekosystem.

Dodatkowo, dla większego komfortu i bezpieczeństwa, wprowadzono ruch jednokierunkowy (podobnie jak przed rokiem) - przez rezerwat i słynną drewnianą kładkę można spacerować wyłącznie od południa w stronę północną.

"Ruch jednostronny zapewnia komfort, zwłaszcza rodzinom z wózkami i osobom starszym. Pozwala też uniknąć 'zatorów' na kładce, która przy dużej wilgotności bywa bardzo śliska" - informują leśnicy z Łopuchówka.

Parkingi i organizacja ruchu

Zainteresowanie śnieżycami jest ogromne, dlatego Nadleśnictwo Łopuchówko otwarcie przyznaje, że nie jest w stanie zapewnić miejsc parkingowych dla wszystkich.

Aby uniknąć chaosu i blokowania dróg ratunkowych, wyznaczono trzy główne strefy postoju: od strony Uchorowa (przy lesie), we wsi Starczanowo oraz od strony wsi Szymankowo (przy lesie).

Wszystkim, którzy jeszce nie odwiedzili tego wyjątkowego miejsca przypominamy, że Śnieżycowy Jar znajduje się na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, niedaleko Murowanej Gośliny.

To miejsce, gdzie główną atrakcją są śnieżyce wiosenne, które najpiękniej prezentują się właśnie pod koniec marca. Dla wielu mieszkańców regionu to nieodłączny element powitania wiosny.

Warto więc zaplanować wizytę z wyprzedzeniem i przygotować się na wyjątkowy spacer wśród kwitnących śnieżyc - okazja nie powtórzy się aż do kolejnej wiosny, w przyszłym roku.