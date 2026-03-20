W najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu. Rusza ostatni etap asfaltowania ulicy Rakowieckiej, a na Kabatach w związku z rozbudową stacji metra zmienią się trasy autobusów. Sprawdź, jak ominąć utrudnienia i gdzie spodziewać się największych zmian.

/ UM Warszawa /

Rakowiecka zamknięta na weekend

Ostatnie prace asfaltowe na ulicy Rakowieckiej rozpoczną się w piątek około godziny 22 i potrwają do poniedziałkowego poranka.

W tym czasie kierowcy nie przejadą pomiędzy ulicami Puławską i Kazimierzowską. Zamknięte będą również wjazdy na Rakowiecką z ulic Kazimierzowskiej, Wiśniowej, Starościńskiej i Sandomierskiej.

Na czas prac na Kazimierzowskiej i Wiśniowej, pomiędzy Narbutta a Rakowiecką, wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Dwa kierunki ruchu będą obowiązywać także na Sandomierskiej, Rejtana i Starościńskiej. Utrudnienia można ominąć, korzystając z równoległych ulic Madalińskiego lub Batorego.

Tramwaje linii 19 będą kursowały bez zmian.



Kiedy Rakowiecka znów będzie przejezdna?

W poniedziałek rano otwarty zostanie odcinek Rakowieckiej pomiędzy Kazimierzowską a Puławską, ale to jeszcze nie koniec prac. Zamknięty pozostanie fragment od Kazimierzowskiej do Alei Niepodległości.

Jak informuje stołeczny ratusz, cała ulica Rakowiecka zostanie otwarta do połowy kwietnia. Wróci także skręt przez torowisko na skrzyżowaniu z Puławską.

Zmiany na Kabatach - autobusy pojadą inaczej

W związku z rozbudową stacji techniczno-postojowej metra Kabaty, od piątku na pasażerów czekają zmiany w kursowaniu autobusów.

W nocy z piątku na sobotę autobusy linii 710 i 742 zakończą trasę na Ursynowie na przystanku Metro Kabaty 02 w Alei Komisji Edukacji Narodowej - za skrzyżowaniem z ulicą Wąwozową.

Przystankiem początkowym dla kursów w kierunkach Targowisko (linia 710) i Rynek (linia 742) będzie Metro Kabaty 03 na ulicy Wąwozowej.

Kolejne utrudnienia po Wielkanocy

To nie koniec zmian dla mieszkańców Kabat. Po Świętach Wielkanocnych, 7 kwietnia, rozpocznie się drugi etap prac.

Zamknięty zostanie jeden pas ruchu w Al. KEN w kierunku centrum. Ruch na odcinku między ul. Wąwozową a Szajnowicza będzie odbywał się wahadłowo, z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej.

Dodatkowo, chodnik wzdłuż zatoki autobusowej nie będzie dostępny dla pieszych.