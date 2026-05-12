12 pracowników szpitala Radboud University Medical Center w Nijmegen zostało objętych sześciotygodniową kwarantanną po kontakcie z pacjentem zakażonym hantawirusem. To efekt nieprzestrzegania zaostrzonych procedur bezpieczeństwa podczas opieki nad chorym. Tymczasem kolejne przypadki zakażeń potwierdzono w Hiszpanii, Francji i USA.

Ze statku ewakuowano pasażerów

Władze Radboud University Medical Center w Nijmegen poinformowały, że dwunastu pracowników placówki zostało skierowanych na sześciotygodniową kwarantannę. Decyzja zapadła po tym, jak podczas pobierania i przetwarzania krwi oraz utylizacji moczu pacjenta zakażonego hantawirusem nie zastosowano zaostrzonych procedur bezpieczeństwa.

Szpital podkreśla, że ryzyko zakażenia jest niewielkie, jednak kwarantanna ma charakter prewencyjny i została wprowadzona zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zakażony pacjent, członek załogi statku wycieczkowego MV Hondius, przebywa w szpitalu w Nijmegen od czwartku. Został on przewieziony do Holandii po wykryciu objawów zakażenia. Obecnie jest izolowany od reszty pacjentów i personelu.

Nowe przypadki zakażeń w Europie

W Hiszpanii potwierdzono zakażenie hantawirusem u jednego z czternastu obywateli ewakuowanych ze statku MV Hondius. Jak poinformował wiceminister zdrowia Javier Padilla w wywiadzie dla publicznego radia, pacjent, u którego test PCR wykazał obecność wirusa, zostanie przeniesiony do oddziału izolacyjnego o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Zmianie może ulec również okres kwarantanny dla hiszpańskich pasażerów wycieczkowca, która miała trwać 42 dni, licząc od 6 maja.

Obywatele Hiszpanii jako pierwsi opuścili statek MV Hondius, który w niedzielę rano przybył na Teneryfę. Następnie odbyło się kilka lotów repatriacyjnych dla obywateli innych krajów, a część załogi odpłynęła w poniedziałek wieczorem w kierunku Holandii.

Groźny patogen na statku

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób na wycieczkowcu MV Hondius, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.

W poniedziałek poinformowano, że Francuzka i Amerykanka, które zostały ewakuowane ze statku, również miały pozytywny wynik testu na hantawirusa.