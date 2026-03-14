Wielkanoc coraz bliżej, a to oznacza, że polskie miasta już szykują się na barwne, pachnące i pełne tradycji jarmarki wielkanocne. Tradycyjnie przyciągają one tłumy Polaków. Sprawdziliśmy, gdzie i kiedy warto wybrać się na zakupy, po inspiracje i po świąteczną atmosferę – zarówno w Polsce, jak i u naszych sąsiadów.

W Polsce jarmarki wielkanocne startują już w połowie marca.

Na stoiskach znajdziesz m.in. malowane pisanki, palmy, babki, sery, miody i ręcznie robione ozdoby - idealne na świąteczny stół.

Choć Wielkanoc w tym roku wypada dopiero na początku kwietnia, w wielu polskich miastach świąteczne jarmarki rozpoczną się już w połowie marca. To czas, kiedy miejskie rynki i place zamieniają się w kolorowe alejki pachnące świeżym chlebem, wędlinami, miodem i wypiekami. Powracają stałe motywy: palmy, ręcznie malowane pisanki, hafty, drewniane ozdoby i kwiaty, które zwiastują nadejście wiosny.

Atmosfera jest niepowtarzalna - miasta rywalizują o najpiękniejszą oprawę, a wystawcy prześcigają się w pomysłach na unikatowe dekoracje i smakołyki. To także idealny moment, by upolować wyjątkowe pamiątki na wielkanocny stół.

Najważniejsze jarmarki wielkanocne w Polsce - przegląd 2026

Kraków - Rynek Główny: Tradycja w sercu miasta

Krakowski jarmark wielkanocny to prawdziwa legenda - od lat uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce. W 2026 roku kolorowe kramy pojawią się na Rynku Głównym od 26 marca do 6 kwietnia. Spacerując wśród zabytkowych kamienic, można podziwiać rękodzieło, pisanki, koszyczki, palmy, ceramikę czy hafty. To także okazja, by skosztować tradycyjnych wypieków, wędlin i miodów. Jarmark krakowski to nie tylko zakupy - to wydarzenie, które buduje atmosferę całego miasta.

Katowice - Rynek: Śląski klimat i regionalne smaki

Katowice stawiają na długi, niemal miesięczny jarmark - od 18 marca aż do 12 kwietnia. To miejsce, gdzie spotykają się tradycja śląska, lokalna kuchnia i rzemiosło. Na stoiskach królują śląskie wypieki, sery, chrzan oraz dekoracje nawiązujące do wielkanocnych zwyczajów regionu. Dzięki długiemu terminowi, oferta wystawców często się zmienia - można wracać po nowe inspiracje nawet kilka razy!

Warszawa - Kiermasze w centrum i dzielnicach

Stolica oferuje kiermasze wielkanocne w kilku lokalizacjach - najczęściej na Rynku Starego Miasta oraz w innych popularnych punktach. W 2026 roku potwierdzono termin 24 marca-3 kwietnia. To wygodne rozwiązanie dla zabieganych - świąteczne zakupy można połączyć z codziennymi sprawami, a szeroki wybór stoisk zadowoli zarówno miłośników rękodzieła, jak i łasuchów.

Poznań - Stary Rynek: Tradycja i kultura

Poznański jarmark na Starym Rynku to nie tylko świąteczne zakupy, ale i bogaty program kulturalny. Wystawy, warsztaty i koncerty sprawiają, że wizyta na jarmarku staje się prawdziwym wydarzeniem rodzinnym. Tu można znaleźć zarówno klasyczne ozdoby, jak i nowoczesne interpretacje wielkanocnych tradycji.

Wrocław - Wiosenna odsłona targów

Wrocław zaprasza na jednodniowy jarmark 28 marca, który bliższy jest formułą targom niż klasycznym wielotygodniowym wydarzeniom. To doskonała okazja, by sprawnie zrobić zakupy - od pisanki po regionalne sery czy pachnące baby.

Lublin - Tradycja w sercu Lubelszczyzny

Lublin i region od lat słyną z licznych kiermaszów wielkanocnych. W samym mieście jarmark odbędzie się w dniach 20-22 marca, a wydarzenia towarzyszące przyciągają miłośników regionalnych smaków i sztuki ludowej. To świetna okazja, by poczuć lokalny klimat i wrócić z wyjątkowymi pamiątkami.

Nie tylko wielkie metropolie mają wiosną coś do zaoferowania! Jarmarki w muzeach i skansenach to coś więcej niż zakupy - to podróż w czasie i możliwość poznania dawnych zwyczajów. W takich miejscach można nie tylko kupić tradycyjne ozdoby, ale i wziąć udział w warsztatach czy pokazach.

Co można kupić na jarmarkach wielkanocnych?

Oferta wystawców jest niezwykle bogata. Na stoiskach znajdziemy:

Rękodzieło : pisanki (malowane, drapane, wyklejane), palmy, stroiki, koszyczki, hafty, ceramikę, rzeźby z drewna.

: pisanki (malowane, drapane, wyklejane), palmy, stroiki, koszyczki, hafty, ceramikę, rzeźby z drewna. Żywność : tradycyjne baby, mazurki, wędliny, sery, chrzan, miody, chleby na zakwasie.

: tradycyjne baby, mazurki, wędliny, sery, chrzan, miody, chleby na zakwasie. Dekoracje: świece z wosku, ozdoby ceramiczne, kwiaty, drewniane figurki.

To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w wszystko, co potrzebne do świątecznego koszyczka, a także znaleźć oryginalne prezenty dla najbliższych.

Jarmark wielkanocny jako city break - gdzie jeszcze warto pojechać?

Dla tych, którzy planują wielkanocny wyjazd poza Polskę, nie brakuje atrakcyjnych propozycji. Praga zaprasza na jarmarki od 21 marca do 12 kwietnia, Wiedeń w pałacowej scenerii Schönbrunnu oferuje świąteczną atmosferę nawet po Wielkanocy (25 marca-19 kwietnia), a Berlin stawia na jednodniowy, intensywny targ 28 marca. To idealna okazja, by poczuć europejski klimat świąt i przywieźć do domu wyjątkowe pamiątki.