Podczas oficjalnej wizyty w Bukareszcie prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Rumunii Nicusorem Danem. Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii bezpieczeństwa, współpracy przemysłów obronnych oraz wsparcia dla Mołdawii. Obaj przywódcy zgodnie podkreślili, że Polska i Rumunia ponoszą największy ciężar odpowiedzialności za obronę Europy przed zagrożeniem ze strony Rosji, stając się "twierdzami" na wschodniej flance NATO.

W obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, Polska i Rumunia coraz mocniej akcentują swoją rolę jako kluczowych gwarantów bezpieczeństwa na wschodniej granicy NATO. Podczas wizyty w Rumunii prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Bukareszcie z prezydentem Nicusorem Danem, by omówić najważniejsze wyzwania stojące przed regionem.

Prezydent Nawrocki podkreślił, że zarówno Polska, jak i Rumunia, ponoszą "największy ciężar odpowiedzialności za obronę Europy przed Rosją". Warszawa i Bukareszt określone zostały mianem "twierdz" na wschodniej flance Sojuszu. To właśnie te dwa kraje mają dziś kluczowe znaczenie dla strategii obronnej NATO w regionie.

Współpraca przemysłów obronnych i wsparcie dla Mołdawii

Jednym z głównych tematów rozmów była współpraca przemysłów obronnych obu państw. Prezydenci omówili m.in. budowę regionalnych łańcuchów dostaw oraz wspólne projekty gospodarcze, które mają wzmocnić potencjał obronny całego regionu.

Szczególną uwagę poświęcono także wsparciu dla Mołdawii - zarówno w zakresie militarnym, jak i instytucjonalnym. Polska i Rumunia zadeklarowały pomoc w wysiłkach tego kraju na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej, podkreślając znaczenie stabilności i bezpieczeństwa w sąsiedztwie UE.

Format Trójmorza i Bukareszteńska Dziewiątka

Prezydent Nawrocki zaznaczył, że dla Polski kluczowe znaczenie mają dwa formaty współpracy regionalnej: Inicjatywa Trójmorza, która skupia się na współpracy gospodarczej, oraz Bukareszteńska Dziewiątka (B9), będąca platformą dialogu militarnego państw wschodniej flanki NATO.

Już w środę w Bukareszcie odbędzie się szczyt B9, podczas którego omawiane będą dalsze kroki w zakresie bezpieczeństwa regionu.

Wspólna obecność wojskowa i relacje transatlantyckie

Podczas spotkania poruszono również kwestie obecności wojskowej - zarówno polskich żołnierzy w Rumunii, jak i rumuńskich w Polsce. Obaj prezydenci podkreślili, że taka wymiana doświadczeń oraz wspólne ćwiczenia wojskowe wzmacniają bezpieczeństwo całego regionu.

Dyskutowano także o relacjach transatlantyckich, które pozostają fundamentem bezpieczeństwa Europy. Polska i Rumunia zadeklarowały dalszą ścisłą współpracę z partnerami z NATO oraz Unii Europejskiej.