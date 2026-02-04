We wtorek na Wiśle w Krakowie doszło do nietypowej akcji ratunkowej. Strażacy zostali wezwani do pomocy łabędziowi, który utknął na środku zamarzniętej rzeki. Dzięki sprawnej interwencji ptak został bezpiecznie uwolniony i mógł odlecieć o własnych siłach.

/ Straż Miejska Kraków / Facebook

Łabędź uwięziony na środku rzeki

Jak poinformowała straż miejska, sytuacja była poważna, ponieważ ptak znajdował się na środku rzeki i dostęp do niego z brzegu był niemożliwy.

Na miejsce natychmiast zadysponowano więc jednostkę straży pożarnej.



Ze względu na trudne warunki i brak możliwości dotarcia do łabędzia z brzegu, strażacy musieli wykorzystać specjalistyczny sprzęt, by bezpiecznie dotrzeć do uwięzionego ptaka.

Po trudnej akcji ratunkowej łabędź został uwolniony z lodowej pułapki.

"Najważniejsze jednak jest to, że wszystko skończyło się dobrze - ptak został bezpiecznie uwolniony i odleciał o własnych siłach" - podkreślają strażnicy miejscy.

Służby przypominają, by w przypadku zauważenia zwierząt w niebezpieczeństwie nie podejmować samodzielnych prób ratowania, lecz niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.



