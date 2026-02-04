Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała pieniądze od użytkowników Facebooka, wykorzystując kody BLIK. Straty sięgają co najmniej 340 tys. zł, a liczba pokrzywdzonych może przekroczyć tysiąc.

/ CBZC /

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Według ustaleń śledczych, od stycznia 2023 roku do listopada 2025 roku sprawcy przejmowali konta użytkowników Facebooka, obchodząc zabezpieczenia serwisu.

Następnie podszywali się pod właścicieli profili i kontaktowali się z ich znajomymi, prosząc o pomoc finansową z powodu rzekomej blokady konta bankowego.

Do tej pory ustalono, że przestępcy uzyskali dostęp do ponad 1500 kont. Pokrzywdzeni, nieświadomi oszustwa, przekazywali środki, kupując karty podarunkowe lub towary w sklepach internetowych.

"Uzyskane w ten sposób bony oraz towary były następnie spieniężane za pośrednictwem serwisów funkcjonujących w darknecie" - informują służby. Łączna kwota strat to co najmniej 340 tys. zł, a liczba pokrzywdzonych przekroczyła już 750 osób.

Kryptowaluty i luksusowe zegarki

Środki pochodzące z przestępstw sprawcy zamieniali na kryptowaluty, które lokowali na giełdach oraz w fizycznych portfelach kryptowalutowych.

Część pieniędzy przeznaczali na dalszą działalność przestępczą. W trakcie przeszukań zabezpieczono sprzęt elektroniczny, mienie pochodzące z przestępstw oraz luksusowe zegarki o lącznej wartości co najmniej 4 mln zł, w tym ponad 3 mln zł w kryptowalutach.

W wyniku akcji zatrzymano 9 obywateli Polski w wieku 18-27 lat, działających na terenie kilku województw. Wszyscy trafili do tymczasowgo aresztu. Liczba ofiar może być znacznie większa.