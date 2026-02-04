Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała pieniądze od użytkowników Facebooka, wykorzystując kody BLIK. Straty sięgają co najmniej 340 tys. zł, a liczba pokrzywdzonych może przekroczyć tysiąc.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Według ustaleń śledczych, od stycznia 2023 roku do listopada 2025 roku sprawcy przejmowali konta użytkowników Facebooka, obchodząc zabezpieczenia serwisu.
Następnie podszywali się pod właścicieli profili i kontaktowali się z ich znajomymi, prosząc o pomoc finansową z powodu rzekomej blokady konta bankowego.
Do tej pory ustalono, że przestępcy uzyskali dostęp do ponad 1500 kont. Pokrzywdzeni, nieświadomi oszustwa, przekazywali środki, kupując karty podarunkowe lub towary w sklepach internetowych.
"Uzyskane w ten sposób bony oraz towary były następnie spieniężane za pośrednictwem serwisów funkcjonujących w darknecie" - informują służby. Łączna kwota strat to co najmniej 340 tys. zł, a liczba pokrzywdzonych przekroczyła już 750 osób.
Środki pochodzące z przestępstw sprawcy zamieniali na kryptowaluty, które lokowali na giełdach oraz w fizycznych portfelach kryptowalutowych.
Część pieniędzy przeznaczali na dalszą działalność przestępczą. W trakcie przeszukań zabezpieczono sprzęt elektroniczny, mienie pochodzące z przestępstw oraz luksusowe zegarki o lącznej wartości co najmniej 4 mln zł, w tym ponad 3 mln zł w kryptowalutach.
W wyniku akcji zatrzymano 9 obywateli Polski w wieku 18-27 lat, działających na terenie kilku województw. Wszyscy trafili do tymczasowgo aresztu. Liczba ofiar może być znacznie większa.