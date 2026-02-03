Kraków inwestuje w przyszłość komunikacji miejskiej. Miasto zamówiło 15 nowoczesnych, w pełni niskopodłogowych tramwajów, które trafią na ulice w latach 2028–2029. Dodatkowo tramwaje te będą mogły przejechać co najmniej 3 km bez zasilania z sieci trakcyjnej.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Władze Krakowa podpisały umowę na dostawę 15 nowych tramwajów z firmą PESA Bydgoszcz SA.

To już trzecia taka umowa w ciągu ostatniego pół roku, a dzięki wszystkim kontraktom do miasta trafi w sumie 65 nowoczesnych wagonów.





Odcinki bez zasilania z sieci trakcyjnej

Nowe tramwaje będą miały ponad 33 metry długości i zostaną wyposażone w pełną niską podłogę, platformy oraz wydzielone miejsca dla wózków inwalidzkich.

Pasażerowie skorzystają także z klimatyzacji, monitoringu, nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej oraz urządzeń AED.

Dodatkowo tramwaje będą mogły przejechać co najmniej 3 km bez zasilania z sieci trakcyjnej.

Pierwszy z nowych tramwajów pojawi się w Krakowie w sierpniu 2028 roku, a ostatni w czerwcu 2029 roku. Kontrakt umożliwi rozpoczęcie wycofywania z ruchu kolejnych starych wagonów, w tym modeli 105Na, E1, c3 oraz części EU8N.

Całkowity koszt kontraktu wynosi niemal 273 mln zł netto

To już kolejny kontrakt, który potwierdza, że Kraków konsekwentnie realizuje ambitny plan inwestycji w tabor o najwyższych standardach dostępności i bezpieczeństwa. Cieszymy się, że jako PESA Bydgoszcz możemy kontynuować tę współpracę i dostarczyć miastu kolejne nowoczesne tramwaje, zaprojektowane z myślą o wysokim komforcie podróżnych - mówił podczas podpisania umowy Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz SA.



Zobacz również: Najdłuższe tramwaje w Polsce pojadą po Gdańsku