Przelewy na telefon w euro? BLIK testuje nową funkcję z Hiszpanii do Polski. Pierwszy pilotażowy przelew w euro poszedł z hiszpańskiego systemu Bizum na polski numer telefonu. Czy już wkrótce przelejesz pieniądze na telefon równie łatwo do Madrytu, jak do sąsiada z Krakowa? Sprawdzamy.

BLIK testuje przelewy na telefon w euro z Hiszpanii do Polski / Shutterstock

BLIK poinformował o przeprowadzeniu pierwszego pilotażowego przelewu w euro - z hiszpańskiego systemu płatności mobilnych Bizum na numer telefonu zarejestrowany w BLIK w PKO Banku Polskim.

To oznacza, że użytkownik w Hiszpanii, korzystający z aplikacji Bizum, mógł przesłać euro bezpośrednio na numer telefonu osoby w Polsce, która korzysta z BLIKA i aplikacji IKO. Co najważniejsze - cały proces odbył się natychmiastowo i bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

Prezes BLIKA, Dariusz Mazurkiewicz, nie kryje entuzjazmu.

Cytat To milowy krok w kierunku wprowadzenia interoperacyjności europejskich systemów do kategorii standardu. Kolejne testy i rozszerzanie współpracy z partnerami mają przybliżyć moment, w którym przelew na numer telefonu pomiędzy krajami będzie równie prosty jak lokalna transakcja P2P, a właśnie na to czeka niemal 450 milionów Europejczyków

Od 2025 roku BLIK jest członkiem stowarzyszenia EuroPA. Wspólnie z partnerami z Hiszpanii (Bizum), Portugalii (SIBS), Włoch (Bancomat) oraz krajów nordyckich (Vipps), BLIK pracuje nad rozwiązaniami zapewniającymi błyskawiczne przelewy P2P na numer telefonu w całej Europie.

"Dotychczasowe wdrożenia pilotażowe potwierdzają techniczną gotowość systemów do realizacji takich transakcji w środowisku produkcyjnym" - podkreśla spółka.

To nie koniec planów. Równolegle BLIK rozwija swoją obecność międzynarodową w innych segmentach rynku. Już dziś użytkownicy mogą płacić BLIKIEM zbliżeniowo za granicą na urządzeniach z systemem Android, a wkrótce także na iOS.

Coraz więcej zagranicznych sklepów internetowych obsługujących polskich klientów wprowadza płatności BLIKIEM, dzięki współpracy z globalnymi dostawcami usług płatniczych.

BLIK w liczbach: dynamiczny rozwój i miliardy transakcji

BLIK to obecnie powszechny standard płatności mobilnych w naszym kraju, za którego rozwój odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Wśród udziałowców znajdziemy największe banki w Polsce: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

W 2024 roku Polacy wykonali 2,4 miliarda transakcji BLIKIEM na łączną kwotę ponad 347,3 miliarda złotych. W pierwszym półroczu 2025 roku było to już 1,4 miliarda transakcji o wartości przekraczającej 207,3 miliarda złotych - co oznacza wzrost o odpowiednio 24 i 31 procent w stosunku do poprzedniego roku.