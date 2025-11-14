Norweska telewizja NRK przeprosiła za sposób zrelacjonowania ostatniego Marszu Niepodległości w Warszawie. Doroczny pochód, który przechodzi ulicami Warszawy 11 listopada, norwescy dziennikarze określili jako "marsze nazistowskie". Ole Eivind Henden, szef informacji NRK, przyznał, że jego redakcja popełniła błąd.

Marsz Niepodległości, 11 listopada 2025 r. / Wojciech Olkuśnik / East News

Więcej bieżących informacji ze świata i Polski znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

W materiale poświęconym obchodom polskiego Dnia Niepodległości doroczny pochód, który przeszedł ulicami Warszawy, dziennikarze z norweskiej telewizji publicznej NRK określili jako "marsze nazistowskie".

W oświadczeniu przekazanym w piątek wieczorem PAP stacja przyznała się do błędu i przeprosiła.

Określenie "marsze nazistowskie", opisujące Marsz Niepodległości, znalazło się w nadanym w środę porannym paśmie publicystycznym w tekście wyświetlonym wraz z materiałem wideo.

Na pytanie o okoliczności i powody takiego opisu pochodu z okazji Święta Niepodległości Ole Eivind Henden, szef informacji NRK, przyznał, że jego redakcja popełniła błąd.

"Użyte określenie nie jest oceną NRK tego, czym był ten marsz. Oba nasze narody znajdowały się pod okupacją nazistowską. Nietrudno zrozumieć, jakie uczucia budzi takie wyrażenie. Termin »marsze nazistowskie« był nieuzasadniony i NRK przeprasza za jego użycie" - przekazał PAP w odpowiedzi Henden.

Do norweskiego nadawcy o sprostowanie użytego określenia zwróciła się ambasada RP w Oslo. Odpowiedzi na razie nie ma.