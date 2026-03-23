We wtorek (24 marca) planowane jest przebicie pierwszego z tuneli – ewakuacyjnego – na nowej trasie kolejowej "Podłęże–Piekiełko". To kluczowy etap największej inwestycji kolejowej w południowej Polsce, która ma zrewolucjonizować transport w regionie.

24 marca planowane jest przebicie pierwszego z tuneli – ewakuacyjnego – na nowej trasie kolejowej „Podłęże–Piekiełko”. Obiekt powstaje pomiędzy miejscowościami Męcina a Mordarka i będzie najdłuższym tunelem kolejowym w Polsce, liczącym 3,75 km.

Tunel ewakuacyjny drążony jest z wykorzystaniem mniejszej tarczy TBM „Kinga” o średnicy 4,8 m.

W tym samym czasie trwa budowa głównego tunelu, w którym wykorzystywana jest potężna tarcza TBM "Jadwiga". Ta maszyna ma niemal 11 metrów średnicy, waży 2,5 tysiąca ton i mierzy około 90 metrów długości.

Oba tunele stanowią kluczowe elementy strategicznego projektu "Podłęże-Piekiełko".

Inwestycja za miliardy

Projekt "Podłęże-Piekiełko" to największa obecnie inwestycja kolejowa w południowej Polsce. Jej wartość przekracza 14 miliardów złotych. W ramach przedsięwzięcia powstanie 58 km nowej linii kolejowej oraz zostanie zmodernizowanych i zelektryfikowanych 75 km istniejącej linii nr 104 na odcinku Chabówka - Nowy Sącz.

Po zakończeniu inwestycji czas przejazdu z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do około godziny, a do Zakopanego - do około 90 minut. Prace budowlane rozpoczęły się w 2023 roku.

Kluczowe znaczenie dla regionu

Projekt "Podłęże-Piekiełko" ma kluczowe znaczenie dla rozwoju transportu kolejowego w regionie. Zakłada stworzenie alternatywnej osi transportowej północ-południe dla przewozów towarowych i pasażerskich, będącej częścią europejskiej sieci transportowej TEN-T oraz korytarza towarowego RFC 11 "Amber".

Inwestycja ma również przyczynić się do poprawy dostępności komunikacyjnej południowej Małopolski, zwiększenia bezpieczeństwa transportu oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko.

