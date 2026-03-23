Po blisko pięciu miesiącach od pożaru pustej kamienicy w centrum Katowic, policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Sosnowca. Mężczyzna usłyszał już zarzuty prokuratorskie. Za umyślne podpalenie i spowodowanie dużych strat materialnych grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

To 19-latek z Sosnowca podpalił jesienią pustą kamienicę w centrum Katowic. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, po blisko 5 miesiącach podpalacz trafił w ręce policji i prokuratora.

Pożar w centrum Katowic

Do zdarzenia doszło jesienią ubiegłego roku w opuszczonej kamienicy położonej w centrum Katowic. Jak ustalili śledczy, ogień został podłożony na trzech piętrach budynku i szybko rozprzestrzenił się na dach.

Straty wstępnie oszacowano na prawie ćwierć miliona złotych.

Zatrzymanie sprawcy

Policjanci przez kilka miesięcy analizowali ślady pozostawione na miejscu zdarzenia oraz nagrania z monitoringu. Dzięki temu udało się ustalić i zatrzymać podejrzanego.

19-latek z Sosnowca został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty umyślnego podpalenia oraz spowodowania poważnych strat materialnych.

Dlaczego to zrobił

Podczas przesłuchania młody mężczyzna nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego postępowania.

"Przebywał w tym rejonie miasta ze znajomymi, a potem wszedł do opuszczonej kamienicy i podpalił ją” – przekazali śledczy.



Za umyślne podpalenie i spowodowanie strat o znacznej wartości 19-latkowi grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.