W gminie Trąbki Wielkie (woj. pomorskie) doszło do dramatycznego zdarzenia podczas nocnego polowania. 47-letni myśliwy został śmiertelnie postrzelony przez swojego kolegę. Sprawą zajmuje się prokuratura, a szczegóły tragedii są wyjaśniane przez śledczych.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, około godziny 23:00. Dwaj 47-letni mężczyźni wybrali się na polowanie w Granicznej Wsi na terenie gminy Trąbki Wielkie (Pomorskie).



W pewnym momencie padł strzał, który okazał się śmiertelny dla jednego z uczestników polowania - informuje "Fakt".





Akcja służb i zatrzymanie myśliwego

O tragicznym wypadku służby zostały powiadomione przez drugiego z myśliwych.

Na miejscu natychmiast pojawiła się policja oraz prokurator. Według wstępnych ustaleń jeden z mężczyzn zginął w wyniku postrzelenia z broni palnej. Myśliwy, który oddał strzał, został zatrzymany.

Trwa wyjaśnianie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.



Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego

Do sprawy odniósł się Polski Związek Łowiecki.

"Wyrażamy ubolewanie z powodu tego dramatycznego zdarzenia i podkreślamy naszą pełną gotowość do współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn tego wypadku. Jako organizacja zrzeszająca osoby wykonujące legalne polowania i uprawnione do posiadania broni, podkreślamy, że bezpieczeństwo, odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów są dla nas zasadami nadrzędnymi"- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Polski Związek Łowiecki poinformował też, że złożył zawiadomienie do właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego w celu wyjaśnienia tego zdarzenia. Rzecznik po dokonaniu ustaleń podejmie stosowne działania dyscyplinarne.

