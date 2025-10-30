Grecja w obliczu poważnego kryzysu wodnego. Władze kraju ogłosiły plan walki z niedoborem wody o rekordowej wartości 2,5 miliarda euro. Ambitna strategia ma w ciągu dekady zabezpieczyć dostawy wody dla milionów mieszkańców Aten i popularnych turystycznych wysp. "Powinniśmy być gotowi na najgorsze scenariusze" - podkreśla premier Kyriakos Micotakis.

Grecja zmaga się z coraz poważniejszym kryzysem wodnym z powodu susz i rekordowych upałów.

Rząd ogłosił plan wart 2,5 mld euro, skupiający się na Atenach i wyspach borykających się z niedoborem wody.

Projekt zakłada m.in. wzmocnienie zbiorników wodnych i instalacje odsalania, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Susze, rekordowe fale upałów, a do tego coraz trudniejsze warunki klimatyczne - taki krajobraz maluje się przed Grecją w ostatnich latach. Kryzys wodny nie jest już odległą wizją, lecz realnym zagrożeniem dla milionów Greków.

W czwartek władze kraju ogłosiły plan walki z deficytem wody, którego wartość szacuje się na 2,5 miliarda euro. Projekt ten ma zostać zrealizowany przede wszystkim w Atenach i ich okolicach, a także na niektórych wyspach, które od lat borykają się z problemem niedoboru wody.

Premier Kyriakos Micotakis nie pozostawia złudzeń co do powagi sytuacji. Powinniśmy być gotowi na najgorsze scenariusze - powiedział, odnosząc się do dotkliwych susz, które nawiedzały kraj w ostatnich sezonach. Może padać śnieg, może padać deszcz (...) ale nadzieja to nie strategia - dodał, podkreślając konieczność zdecydowanych działań.

Nowy plan na stulecie Eydap

Ogłoszenie planu zbiegło się z obchodami 100-lecia jednej z najważniejszych spółek publicznych zajmujących się dostarczaniem wody - Eydap. Podczas uroczystości minister energii i środowiska Stawros Papastawru zaprezentował "ambitny plan wartości 2,5 mld euro", który w perspektywie najbliższych 10 lat ma zabezpieczyć źródła wody dla kraju.

W ramach projektu przewidziano między innymi wzmocnienie zbiorników wodnych zaopatrujących sieć wodociągową Aten. Kluczowym elementem nowej strategii są również instalacje odsalania wody na wyspach, które w sezonie turystycznym doświadczają ogromnego wzrostu zapotrzebowania na wodę, a jej zasoby nierzadko są na wyczerpaniu.

Ateny na krawędzi - rezerwy wodne na historycznie niskim poziomie

Według ministra Papastawru, sytuacja jest alarmująca. Rezerwy wodne Aten są na najniższym poziomie od kilku lat - mówił podczas prezentacji planu. Dodał także, że "dane wskazują, iż po Cyprze to nasz kraj czeka najpoważniejszy deficyt wody w Europie Południowej". Z tego powodu, według szacunków, nawet połowa mieszkańców Grecji może w najbliższych latach odczuć skutki braku wody.

Z danych resortu wynika, że od 2022 roku rezerwy wodne Grecji kurczą się rocznie o 250 milionów metrów sześciennych. To efekt 25-procentowego spadku opadów oraz rocznego wzrostu parowania aż o 15 procent. Te liczby pokazują skalę wyzwania, przed jakim stoi greckie społeczeństwo i gospodarka.