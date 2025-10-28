Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich 2025 to akcja, dzięki której przez cały listopad będzie można zwiedzać wystawy w rezydencjach królewskich, poznawać ich przestrzenie, a także uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Każdy kolejny weekend miesiąca będzie kierował uwagę na inną rezydencję królewską, która będzie miała wtedy ofertę specjalną.

Przez cały listopad będzie można za darmo zwiedzać cztery królewskie zamki: w Warszawie, w tym Łazienki i Wilanów oraz na Wawelu.

Każdy weekend to dodatkowe, wyjątkowe atrakcje.

Wstęp na niektóre wydarzenia wymaga wcześniejszego pobrania wejściówki (liczba miejsc ograniczona), a zajęcia edukacyjne zapisu online.

Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich 2025

Przez cały listopad będzie można skorzystać z bezpłatnego wstępu na ekspozycje oraz z darmowych lekcji muzealnych. Za darmo będzie można zwiedzać Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Zamek Królewski na Wawelu. To wyjątkowa okazja, by poznać polską historię, sztukę i dziedzictwo narodowe bez żadnych opłat.

Zwiedzanie zamków za darmo i dodatkowe atrakcje w weekendy

Każda rezydencja przygotowała jednak specjalny weekend, w czasie którego zaproponuje szczególne atrakcje.

8-9 listopada: Zamek Królewski w Warszawie - jedną z atrakcji specjalnych będzie to, że w Sali Tronowej w specjalnie przygotowanej gablocie zostanie zaprezentowany oryginalny, jedyny zachowany haft wypukły przedstawiający orła z pierwotnej dekoracji Sali. Hasło przewodnie naszego weekendu brzmi: Królewski, czyli jaki?

- jedną z atrakcji specjalnych będzie to, że w Sali Tronowej w specjalnie przygotowanej gablocie zostanie zaprezentowany oryginalny, jedyny zachowany haft wypukły przedstawiający orła z pierwotnej dekoracji Sali. Hasło przewodnie naszego weekendu brzmi: Królewski, czyli jaki? 15-16 listopada: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - muzeum przygotowało warsztaty i animacje skierowane do różnych grup wiekowych. Zwiedzający, którzy w tych dniach przybędą do królewskiej rezydencji, cofną się w czasie, a w podróży tej towarzyszyć im będą muzealni rekonstruktorzy i edukatorzy.

muzeum przygotowało warsztaty i animacje skierowane do różnych grup wiekowych. Zwiedzający, którzy w tych dniach przybędą do królewskiej rezydencji, cofną się w czasie, a w podróży tej towarzyszyć im będą muzealni rekonstruktorzy i edukatorzy. 22-23 listopada: Muzeum Łazienki Królewskie - zaplanowano m.in. czytanie performatywne "Nocy listopadowej" Stanisława Wyspiańskiego, która jest szczególnie związana z Łazienkami Królewskimi; odbędzie się również dwudniowe seminarium "Dzieje sceniczne Nocy listopadowej", przewidziany jest też spacer śladami Wyspiańskiego, który odwiedził Łazienki zimą 1898 roku; zostaną przypomniane również kostiumy z inscenizacji dramatu, który grany był na najważniejszych polskich scenach.

- zaplanowano m.in. czytanie performatywne "Nocy listopadowej" Stanisława Wyspiańskiego, która jest szczególnie związana z Łazienkami Królewskimi; odbędzie się również dwudniowe seminarium "Dzieje sceniczne Nocy listopadowej", przewidziany jest też spacer śladami Wyspiańskiego, który odwiedził Łazienki zimą 1898 roku; zostaną przypomniane również kostiumy z inscenizacji dramatu, który grany był na najważniejszych polskich scenach. 29-30 listopada: Zamek Królewski na Wawelu - w ostatni weekend listopada w całkowicie nowej odsłonie udostępniona zostanie ekspozycja Królewskiej Zbrojowni - jedno z niezwykle ważnych miejsc Zamku Królewskiego na Wawelu. W nowoczesny sposób odpowiedziana zostanie historia rycerstwa, uzbrojenia oraz królewskiego splendoru.

