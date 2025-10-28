Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich 2025 to akcja, dzięki której przez cały listopad będzie można zwiedzać wystawy w rezydencjach królewskich, poznawać ich przestrzenie, a także uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Każdy kolejny weekend miesiąca będzie kierował uwagę na inną rezydencję królewską, która będzie miała wtedy ofertę specjalną.
- Przez cały listopad będzie można za darmo zwiedzać cztery królewskie zamki: w Warszawie, w tym Łazienki i Wilanów oraz na Wawelu.
- Każdy weekend to dodatkowe, wyjątkowe atrakcje.
- Wstęp na niektóre wydarzenia wymaga wcześniejszego pobrania wejściówki (liczba miejsc ograniczona), a zajęcia edukacyjne zapisu online.
Przez cały listopad będzie można skorzystać z bezpłatnego wstępu na ekspozycje oraz z darmowych lekcji muzealnych. Za darmo będzie można zwiedzać Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Zamek Królewski na Wawelu. To wyjątkowa okazja, by poznać polską historię, sztukę i dziedzictwo narodowe bez żadnych opłat.
Każda rezydencja przygotowała jednak specjalny weekend, w czasie którego zaproponuje szczególne atrakcje.
- 8-9 listopada: Zamek Królewski w Warszawie - jedną z atrakcji specjalnych będzie to, że w Sali Tronowej w specjalnie przygotowanej gablocie zostanie zaprezentowany oryginalny, jedyny zachowany haft wypukły przedstawiający orła z pierwotnej dekoracji Sali. Hasło przewodnie naszego weekendu brzmi: Królewski, czyli jaki?
- 15-16 listopada: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - muzeum przygotowało warsztaty i animacje skierowane do różnych grup wiekowych. Zwiedzający, którzy w tych dniach przybędą do królewskiej rezydencji, cofną się w czasie, a w podróży tej towarzyszyć im będą muzealni rekonstruktorzy i edukatorzy.
- 22-23 listopada: Muzeum Łazienki Królewskie - zaplanowano m.in. czytanie performatywne "Nocy listopadowej" Stanisława Wyspiańskiego, która jest szczególnie związana z Łazienkami Królewskimi; odbędzie się również dwudniowe seminarium "Dzieje sceniczne Nocy listopadowej", przewidziany jest też spacer śladami Wyspiańskiego, który odwiedził Łazienki zimą 1898 roku; zostaną przypomniane również kostiumy z inscenizacji dramatu, który grany był na najważniejszych polskich scenach.
- 29-30 listopada: Zamek Królewski na Wawelu - w ostatni weekend listopada w całkowicie nowej odsłonie udostępniona zostanie ekspozycja Królewskiej Zbrojowni - jedno z niezwykle ważnych miejsc Zamku Królewskiego na Wawelu. W nowoczesny sposób odpowiedziana zostanie historia rycerstwa, uzbrojenia oraz królewskiego splendoru.
Wstęp na niektóre atrakcje będzie możliwy po odebraniu wcześniej wejściówki. Szczegóły można zanleźć TUTAJ. Na zajęcia edukacyjne obowiązują zapisy przez formularze na stronach internetowych poszczególnych muzeów. To idealna propozycja na rodzinny weekend, wycieczkę szkolną czy też indywidualne zwiedzanie.