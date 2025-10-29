Kolorowe pola, zapach kwiatów i niepowtarzalny klimat przygotowań do 1 listopada – tak wygląda jesień w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. To tutaj, na wschód od Krakowa, powstaje prawdziwe zagłębie chryzantemowe, które od lat przyciąga tłumy kupujących z całej Małopolski. Skąd taka popularność tego miejsca i jak wyglądają ceny kwiatów w 2025 roku? Sprawdziliśmy na miejscu.

Chryzantemowy szlak - wizytówka regionu

Jesienią w podkrakowskich miejscowościach, takich jak Igołomia-Wawrzeńczyce krajobraz zmienia się nie do poznania. Całe wioski toną w kolorowych kwiatach. To właśnie tutaj, tuż przy drodze krajowej nr 79, rozgrywa się prawdziwy festiwal chryzantem.

Przed uroczystością Wszystkich Świętych przed posesjami trwa intensywny handel. Samochody zatrzymują się niemal co chwilę, a mieszkańcy Pobiednika, Igołomi czy Tropiszowa wystawiają swoje donice, licząc na zainteresowanie kupujących.

Z Niepołomic, z Wieliczki (przyjeżdżają - red.), bo tu jest prawdziwe zagłębie kwiatowe. Od 15 lat tak jeździmy, bo hodowcy znają się tutaj na rzeczy - mówiła reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi jedna z kupujących.

Bogactwo odmian i kolorów

W Igołomii-Wawrzeńczycach każdy znajdzie coś dla siebie. Hodowcy oferują zarówno chryzantemy cięte, jak i doniczkowe, a wybór odmian i kolorów przyprawia o zawrót głowy. Białe, żółte, różowe, pomarańczowe, czerwone czy fioletowe - kwiaty zdobią nie tylko groby, ale także domy i balkony.

Na stoiskach królują odmiany drobnokwiatowe, średniokwiatowe i wielkokwiatowe. Klienci mogą wybierać spośród setek propozycji, negocjować ceny i liczyć na fachowe doradztwo producentów.

Ceny chryzantem 2025: ile zapłacimy za kwiaty?

W tym roku, jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, ceny chryzantem wywołują niemałe emocje. Za doniczkowe odmiany trzeba zapłacić od 20 do 40 złotych - w zależności od wielkości i rodzaju kwiatów. Cięte chryzantemy kosztują około 4,5 złotego za sztukę.

W całym kraju zróżnicowanie cen jest spore. Najtańsze doniczki (o średnicy 12-15 cm) kosztują od 12 do 20 zł. Większe okazy to wydatek rzędu 25-35 zł, a największe, wielkokwiatowe chryzantemy w donicach powyżej 25 cm mogą kosztować nawet 70 zł za sztukę. Warto pamiętać, że miejsce zakupu ma ogromne znaczenie - najwięcej zapłacimy przy cmentarzach, mniej w supermarketach, ale najwyższą jakość znajdziemy u lokalnych producentów.

Skąd podwyżki cen?

Ceny chryzantem w 2025 roku są wyższe niż w poprzednich latach. Hodowcy tłumaczą to wzrostem kosztów energii, drożejącymi nawozami, wyższymi wydatkami na pracę oraz niekorzystną pogodą - wyjątkowo wczesne przymrozki wpłynęły na ilość i jakość kwiatów. Wszystko to sprawia, że za symbol pamięci o bliskich zmarłych trzeba dziś zapłacić więcej.

Na co zwrócić uwagę wybierając chryzantemy?

Tradycyjnie na grobach najczęściej pojawiają się białe i żółte chryzantemy - symbolizujące pamięć i szacunek. Jednak coraz większą popularnością cieszą się także inne kolory i odmiany. Warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale także na trwałość kwiatów oraz ich przeznaczenie - nie wszystkie odmiany sprawdzą się na cmentarzu czy w domowych dekoracjach.

W obliczu rosnących cen coraz więcej osób rozważa zakup innych kwiatów lub gotowych stroików. Popularność zyskują również sztuczne kompozycje, które są trwalsze i często tańsze. Dla wielu jednak chryzantemy pozostają nieodłącznym elementem Wszystkich Świętych i symbolem pamięci o zmarłych.