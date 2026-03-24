We wtorek w całej Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W Krakowie wieczorem wyjątkowe miejsca zostaną podświetlone w biało-czerwonych barwach, a miejskie budynki udekorowano flagami.

Biało-czerwone iluminacje w Krakowie

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, po zmroku TAURON Arena Kraków, Kładka o. Bernatka oraz wieża telewizyjna na Krzemionkach rozbłysną w barwach narodowych.

To symboliczny gest, który ma przypominać o odwadze i poświęceniu tych, którzy w najtrudniejszych czasach nieśli pomoc prześladowanym.

W ramach obchodów, budynki miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych zostały udekorowane flagami państwowymi.

Symboliczna data i tragiczna historia

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką został ustanowiony ustawą z 20 marca 2018 roku.

Data 24 marca nie jest przypadkowa – tego dnia w 1944 roku niemiecka żandarmeria dokonała egzekucji na rodzinie Ulmów z Markowej. Józef Ulma, jego ciężarna żona Wiktoria oraz sześcioro ich dzieci zostali zamordowani za ukrywanie Żydów.

Wraz z nimi zginęło ośmioro ukrywanych: Gołda Grünfeld, Lea Didner z córeczką oraz Saul Goldman i jego czterech synów.

Otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej w 2016 roku było przełomowym wydarzeniem w procesie przywracania pamięci o tych, którzy z narażeniem życia pomagali swoim żydowskim sąsiadom.