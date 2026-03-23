25-latek podejrzany o potrójne zabójstwo w Barcicach koło Nowego Sącza był niepoczytalny w chwili popełnienia czynu – wynika z opinii biegłych psychiatrów. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu poinformowała o najnowszych ustaleniach w sprawie tragicznych wydarzeń z października 2025 roku.

Miejsce zbrodni / Grzegorz Momot / PAP

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Opinia biegłych: Zniesiona zdolność rozumienia znaczenia czynów

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prok. Justyna Rataj-Mykietyn przekazała, że sądowo-psychiatryczna obserwacja Piotra R. wykazała, że w momencie popełnienia zarzucanych mu czynów 25-latek był niepoczytalny.

„Mężczyzna, dokonując zarzuconych mu czynów, miał zniesioną zdolność rozumienia ich znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem” – czytamy w opinii biegłych.



Według śledczych, podejrzany nie przyznał się formalnie do stawianych mu zarzutów, jednak podczas składania wyjaśnień potwierdził dokonanie czynów, o które jest oskarżony.

Ustalono też, że w przeszłości podejrzany leczył się psychiatrycznie.

Dramatyczne wydarzenia w Barcicach

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z 14 na 15 października 2025 roku w jednym z domów jednorodzinnych w Barcicach koło Nowego Sącza.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, znaleźli ciała trzech osób: 52-letniej matki podejrzanego oraz dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat. Ofiary były ze sobą spokrewnione i mieszkały w tym samym domu.

25-letni Piotr R. został zatrzymany jeszcze tego samego dnia w pustostanie na terenie Barcic. Prokurator przedstawił mu zarzuty zabójstwa trzech osób z zamiarem bezpośrednim. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany i przebywa w areszcie do dziś.



Na miejscu zbrodni śledczy zabezpieczyli potencjalne narzędzia, których mógł użyć sprawca – najprawdopodobniej młotek oraz nóż. Z przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci wszystkich ofiar były rozległe obrażenia głowy.



W związku z opinią biegłych, dalsze decyzje w sprawie podejrzanego będą zależały od sądu. Na razie wobec 25-latka nadal stosowane jest tymczasowe aresztowanie.