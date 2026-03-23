W Zatorze (woj. małopolskie) rusza długo wyczekiwana inwestycja drogowa. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podpisał program rozbudowy skrzyżowania DK44 z ulicą Puchalskiego. Prace mają zakończyć się do końca 2029 roku. Celem projektu jest usprawnienie ruchu i wyeliminowanie korków w pobliżu popularnego parku rozrywki.
Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA poinformowala, że w miejscu obecnego skrzyżowania powstanie rondo turbinowe z wyspami porządkującymi kierunek jazdy oraz przejście podziemne dla pieszych, wyposażone w schody i dwie windy.
"Każda z dróg tworzących skrzyżowanie zostanie rozbudowana oraz wyposażona w pobocze. Na DK44 wzmocnimy nawierzchnię, a obecną szerokość pasa ruchu zwiększymy z 3 do 3,5 m. Wybudujemy lub przebudujemy sieci - elektroenergetyczną, teletechniczną, wodociągową, gazową oraz kanalizację sanitarną. Powstanie także kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe i kanał technologiczny" – przekazała Bałdyga w komunikacie.
DK44 to ważna trasa łącząca Gliwice z Krakowem, prowadząca między innymi przez Zator, gdzie zlokalizowany jest kompleks rozrywkowy Enerylandia i Oświęcim, w którym mieści się Muzeum Auschwitz.
"To powoduje, że w okresach szczytów komunikacyjnych na DK44 występują zatory drogowe. Jednym z takich miejsc jest skrzyżowanie z ul. Puchalskiego. (…) Te czynniki w pełni uzasadniają przebudowę skrzyżowania na rondo z bezkolizyjnym przejściem podziemnym dla pieszych" – wyjaśniła przedstawicielka GDDKiA.
Inwestycja będzie współfinansowana przez partnera zewnętrznego, który pokryje koszty dokumentacji projektowej, budowy przejścia podziemnego oraz przekaże niezbędne nieruchomości.
Pozostałe wydatki pokryje budżet państwa.
Projekt budowlany ma być gotowy jeszcze w tym roku, a przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, najpóźniej z końcem 2027 roku.
"Jeśli nie będzie odwołań od procedury przetargowej, to prace rozpoczniemy z końcem pierwszego kwartału 2028 r. i będziemy prowadzili je do końca 2029 roku" – zapowiedziała Anna Bałdyga.