W Zatorze (woj. małopolskie) rusza długo wyczekiwana inwestycja drogowa. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podpisał program rozbudowy skrzyżowania DK44 z ulicą Puchalskiego. Prace mają zakończyć się do końca 2029 roku. Celem projektu jest usprawnienie ruchu i wyeliminowanie korków w pobliżu popularnego parku rozrywki.

Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA poinformowala, że w miejscu obecnego skrzyżowania powstanie rondo turbinowe z wyspami porządkującymi kierunek jazdy oraz przejście podziemne dla pieszych, wyposażone w schody i dwie windy.

"Każda z dróg tworzących skrzyżowanie zostanie rozbudowana oraz wyposażona w pobocze. Na DK44 wzmocnimy nawierzchnię, a obecną szerokość pasa ruchu zwiększymy z 3 do 3,5 m. Wybudujemy lub przebudujemy sieci - elektroenergetyczną, teletechniczną, wodociągową, gazową oraz kanalizację sanitarną. Powstanie także kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe i kanał technologiczny" – przekazała Bałdyga w komunikacie.

Powód przebudowy

DK44 to ważna trasa łącząca Gliwice z Krakowem, prowadząca między innymi przez Zator, gdzie zlokalizowany jest kompleks rozrywkowy Enerylandia i Oświęcim, w którym mieści się Muzeum Auschwitz.

"To powoduje, że w okresach szczytów komunikacyjnych na DK44 występują zatory drogowe. Jednym z takich miejsc jest skrzyżowanie z ul. Puchalskiego. (…) Te czynniki w pełni uzasadniają przebudowę skrzyżowania na rondo z bezkolizyjnym przejściem podziemnym dla pieszych" – wyjaśniła przedstawicielka GDDKiA.

Harmonogram i finansowanie

Inwestycja będzie współfinansowana przez partnera zewnętrznego, który pokryje koszty dokumentacji projektowej, budowy przejścia podziemnego oraz przekaże niezbędne nieruchomości.

Pozostałe wydatki pokryje budżet państwa.

Projekt budowlany ma być gotowy jeszcze w tym roku, a przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, najpóźniej z końcem 2027 roku.

"Jeśli nie będzie odwołań od procedury przetargowej, to prace rozpoczniemy z końcem pierwszego kwartału 2028 r. i będziemy prowadzili je do końca 2029 roku" – zapowiedziała Anna Bałdyga.