Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun ogłosił nazwisko kandydata tej formacji w wyborach na prezydenta Krakowa. O władze w stolicy Małopolski powalczy przedsiębiorca Michał Klimek, który w 2023 roku bez powodzenia ubiegał się o mandat posła na Sejm. Zapowiedział m.in. zwolnienia grupowe w urzędzie miasta. Z zawodu jest inżynierem architektem, związany jest z branżą kwiatową, prowadzi kwiaciarnię. Ma pięcioro dzieci.

Grzegorz Braun podczas konferencji prasowej przed budynkiem krakowskiego magistratu zdementował plotki, że to on będzie kandydatem na kandydata na prezydenta Krakowa. Jak podkreślił, nigdy nie deklarował woli ubiegania się o ten urząd.

Konfederacja Korny Polskiej nie zrzuca państwu spadochroniarza (...). Kraków musi wrócić do siebie, do swojej najlepszej formy dziejowej i politycznej - mówił lider partii. Jego zdaniem, należy "uwolnić polską przedsiębiorczość" i można ten proces rozpocząć od Krakowa. Trzeba też - jak mówił - uwolnić miasto od "obłędów klimatycznych, które się przekładają na takie absurdy jak strefy czystego transportu (...)".

Zapowiedzi kandydata partii Brauna na prezydenta Krakowa

Michał Klimek w swoim wystąpieniu ocenił, że w ostatnim referendum mieszkańcy zachowali się jak "nieoddychający człowiek, który na bezdechu chce złapać powietrza". Obiecał, że jeśli zostanie prezydentem, dołoży wszelkich starań, aby "podatki w Krakowie były maksymalnie niskie dla wszystkich" oraz aby urząd miasta i podległe mu jednostki były przyjazne dla mieszkańców. Zapowiedział również, że w przypadku objęcia urzędu prezydenta przeprowadzone zostaną zwolnienia grupowe w urzędzie miasta.

Klimek podkreślił, że będzie się szczególnie upominał o małych i średnich przedsiębiorców. Według niego trzeba im stworzyć jak najkorzystniejsze warunki do rozwoju. Należy uczynić miasto dochodowym. Zapewnił, że jeśli mieszkańcy oddadzą na niego głos, Kraków będzie dla mieszkańców, a nie dla urzędników.

Odnosząc się do polityki klimatycznej ocenił, że obecna jest "szaleństwem".

Pozwalamy rządzić ideologiom - powiedział i dodał, że "kłócimy się o to, co kto wyrzucił do kosza, zamiast rozwijać biznes". Stop tresurze. Niech żyje wolność, wolność gospodarcza - podsumował.

KO i PiS nie ogłosiły kandydatów

Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie ogłosili nazwisk swoich kandydatów na urząd prezydenta Krakowa. Konfederacja natomiast ogłosiła, że jej kandydatem będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Partia Razem z kolei wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś .

Data przedterminowych wyborów nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. W niedzielnym referendum Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta.