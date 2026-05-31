3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu w powiecie bocheńskim w Małopolsce. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Śmigłowiec LPR (zdj. ilustracyjne) / FotoDax / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Informacja o wypadku dotarła do policjantów przed godz. 20 w sobotę. Na miejsce wysłano m.in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu. Przywrócono mu czynności życiowe. Zostało przetransportowane do szpitala - przekazała RMF FM podkomisarz Iwona Szelichiewicz z krakowskiej policji.



Rodzice dziecka byli trzeźwi. Policjanci będą wyjaśniać, jak doszło do wypadku.