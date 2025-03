​W Krakowie podsumowano konsultacje społeczne w sprawie Strefy Czystego Transportu. To temat, który cały czas wzbudza sporo emocji, zarówno wśród krakowian, jak i tych, którzy przyjeżdżają do pracy w tym mieście lub w celach turystycznych. Wśród najważniejszych rekomendacji jest zwolnienie krakowian z wymiany starych samochodów. Przepisy mają nie obejmować pojazdów, którymi obecnie poruszają się mieszkańcy miasta.

Samochody w Krakowie - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zarząd Transportu Publicznego podsumował konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia w Krakowie Strefy Czystego Transportu. Łącznie wzięło w nich udział 20 tysięcy osób. Wnioski w formie raportu trafią teraz do prezydenta miasta.

Ważne dla krakowian

Wśród najważniejszych rekomendacji jest zwolnienie krakowian z wymiany starych samochodów. Przepisy mają nie obejmować pojazdów, którymi obecnie poruszają się osoby zameldowane w mieście. Dopiero gdy ktoś zdecyduje się na wymianę samochodu, będzie musiał dostosować się do wymogów SCT. Krakowian mają obowiązywać analogiczne rozwiązania jak w Strefie Płatnego Parkowania z Kartą Krakowską.

Kolejna ważna propozycja dotyczy zmiany daty wprowadzenia SCT na terenie Krakowa. Według urzędników strefa najwcześniej zacznie obowiązywać 1 grudnia 2025 roku, a nie - jak planowano wcześniej - w lipcu. Ustawa o elektromobilności zobowiązuje miasto do wprowadzenia SCT najpóźniej od 1 stycznia 2026 roku.

W ciągu pierwszych 3 lat samochody zarejestrowane poza Krakowem i niespełniające norm emisyjnych będą mogły wjechać do SCT za opłatą. Zaproponowane przez urzędników kwoty to 2,50 zł za godzinę, 20 zł za dzień i 500 zł w abonamencie za miesiąc. Płatności mają odbywać się - podobnie jak w przypadku Strefy Płatnego Parkowania - przez aplikację.

Jak duża będzie SCT?

Strefa ma maksymalnie rozciągać się do IV obwodnicy Krakowa. Podczas konsultacji część mieszkańców sugerowała, by SCT obejmowała zdecydowanie jedynie ścisłe centrum, np. Stare Miasto i Kazimierz lub obszar wewnątrz II obwodnicy. Mimo tych głosów, urzędnicy jako najbardziej prawdopodobne wskazują dwa rozwiązania: strefa będzie obowiązywać do III lub IV obwodnicy Krakowa.

Jeśli chodzi o IV obwodnicę, to w tym rejonie w przeszłości były robione już analizy związane z ograniczeniem emisji, zatem bazujemy na konkretnych danych. W przypadku III obwodnicy jest kilka problemów, np. droga nie jest w pełni zbudowana, więc jej granice na wschodzie i zachodzie trzeba ustalić umownie. Dodatkowo, na granicy III obwodnicy są osiedla np. część Kurdwanowa znajdzie się w SCT, a część poza. Jak wytłumaczyć to mieszkańcom? - mówi Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Pytania o wiek samochodów

Urzędnicy podkreślają też, że pracują nad rozwiązaniem dla osób, które przyjeżdżają do Krakowa skorzystać z opieki medycznej. Trwają rozmowy ze szpitalami i placówkami medycznymi.

Przedmiotem dyskusji nadal jest także to, jak stare samochody będą mogły wjechać w strefę i jakie elementy będą decydujące - rok produkcji, przebieg, stan techniczny, a może rodzaj silnika? Ten aspekt także cały czas wzbudza spore dyskusje wśród krakowian i tych, którzy regularnie jeżdżą do stolicy Małopolski.

Podczas konsultacji wiele osób wskazywało, że wprowadzenie w Krakowie SCT powinno wiązać się z poprawą infrastruktury transportu publicznego (rozwój parkingów P+R i rozszerzanie linii tramwajowych).

Wnioski z konsultacji społecznych w formie raportu trafią do prezydenta Krakowa. Ostatecznie o kształcie SCT zdecydują krakowscy radni.

Pierwsze czytanie projektu uchwały ma odbyć się w kwietniu podczas sesji rady miasta.