Uwaga kierowcy korzystający z obwodnicy Trójmiasta. Znów czekają was kłopoty. W środę - poza zwężeniem na węźle Gdańsk-Południe, które jest spowodowane budową akustycznych - ruch będzie ograniczony do jednego pasa też przed węzłem w Kowalach w stronę Gdyni.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

W środę od godz. 10 na obwodnicy Trójmiasta 300-metrowy odcinek pomiędzy węzłami Gdańsk-Południe i Gdańsk-Kowale będzie zwężony do jednego pasa ruchu. Naprzemiennie raz lewy, raz prawy pas będzie zajęty przez drogowców.

Jest to niezbędne do przeprowadzenia badań geotechnicznych. Prace będą realizowane w zależności od warunków pogodowych i natężenia ruchu - zapewnia Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym samym czasie wokół węzła Gdańsk-Południe trwa budowa ekranów akustycznych. Do piątku do jednego pasa zwężony jest pas na łącznicy w relacji Warszawa do Gdyni.

Prace będą polegały na uzupełnieniu pobocza oraz pracy przy ekranach akustycznych - tłumaczy Brożyna.

Prace związane są z budową obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, która połączy Obwodnicę Południową Gdańska i Trasę Kaszubską. Stworzy zewnętrzną obwodnicę w stosunku do istniejącej już Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. Budowa obwodnicy ma zakończyć się w tym roku.