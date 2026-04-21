Wielkie Smocze Widowisko nad Wisłą, jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń plenerowych w Krakowie, w tym roku odbędzie się w zupełnie nowej lokalizacji. Organizatorzy zdecydowali się przenieść scenę spod Wawelu na Bulwar Rodła, natomiast widzowie będą mogli śledzić spektakl z Bulwaru Tynieckiego. Zmiana ma zapewnić większy komfort i sprawniejszą organizację dla tysięcy uczestników.

Dotychczas, ta kultowa już impreza, miała miejsce w zakolu Wisły pomiędzy Wawelem a mostem Dębnickim. Tym razem, z okazji 25. edycji wydarzenia, scena stanie na Bulwarze Rodła, a publiczność będzie miała do dyspozycji Bulwar Tyniecki z wejściami od ulic Szwedzkiej, Skwerowej i Tynieckiej.

Organizator, Teatr Groteska, podkreśla, że nowe ustawienie pozwoli na jeszcze lepsze przeżycie widowiska przez wszystkich uczestników.



Pokaz bez fajerwerków - proekologiczna zmiana

Jubileuszowy pokaz smoków odbędzie się 6 czerwca, o godz. 22.00.

W tym roku nad Wisłą nie pojawią się sztuczne ognie. Decyzja ta wynika nie tylko z proekologicznej formuły wydarzenia, ale także z uchwały Rady Miasta Krakowa, która od 1 stycznia 2026 roku wprowadziła całoroczny zakaz odpalania fajerwerków w przestrzeni miejskiej.



Smoczy weekend pełen atrakcji

Smoczne święto nie ograniczy się jedynie do wieczornego widowiska. 6 i 7 czerwca odbędzie się rodzinny piknik na Bulwarze Czerwieńskim, który potrwa od godziny 10.00 w sobotę do godziny 19.00 w niedzielę.

Na uczestników czekają stoiska, animacje oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.



Kulminacją niedzielnych wydarzeń będzie tradycyjna Wielka Parada Smoków. Co roku biorą w niej udział kolorowe konstrukcje przygotowane przez uczniów, przedszkola czy domy kultury.

To właśnie podczas niedzielnej parady poznamy zwycięzcę tegorocznego konkursu na najpiękniejszego smoka.




















