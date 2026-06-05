W wieku 102 lat zmarła Teresa Irena Głuchowska, znana pod pseudonimem Bibi - żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego i łączniczka zgrupowania "Żaglowiec".
- Teresa Irena Głuchowska ps. "Bibi" zmarła 3 czerwca 2026 roku w wieku 102 lat.
- Była żołnierzem Armii Krajowej i uczestniczką Powstania Warszawskiego.
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Teresa Irena Głuchowska urodziła się 7 września 1923 roku w Piotrowicach. Wybuch II wojny światowej zastał ją jako nastolatkę, która mimo okupacji kontynuowała naukę na tajnych kompletach gimnazjalnych w Warszawie.
Uczyła się w konspiracyjnych warunkach przy ulicach Wroniej, Kruczej i Szkolnej, a do wybuchu Powstania Warszawskiego ukończyła pierwszą klasę liceum.