Konspiracja i Powstanie Warszawskie

Do konspiracji wstąpiła w marcu 1944 roku, przyjmując pseudonim Bibi. Miała wówczas niespełna 21 lat. Jako strzelec i łączniczka zgrupowania "Żaglowiec" w II Obwodzie "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, przemierzyła żoliborski szlak bojowy, niosąc rozkazy i informacje pomiędzy oddziałami. Jej odwaga i determinacja były nieocenione w trudnych warunkach powstańczej Warszawy.

Po upadku Powstania Warszawskiego Teresa Głuchowska trafiła do niemieckiej niewoli. Przebywała w Stalagu XI A Altengrabow, a następnie została przeniesiona do Stalagu VI C Oberlangen. Z obozu została wyzwolona 12 kwietnia 1945 roku przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.

Działalność po wojnie i emigracja

Po wojnie Głuchowska zaangażowała się w pomoc rodakom - pracowała w strukturach Czerwonego Krzyża, gdzie zajmowała się rozdziałem ubrań dla Polaków oraz poszukiwaniem rodzin rozdzielonych przez wojnę. W 1970 roku zdecydowała się na emigrację do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkała przez wiele lat.

Do Polski powróciła w 2022 roku, by ostatnie lata życia spędzić w ojczyźnie.

Za swoją działalność i poświęcenie Teresa Irena Głuchowska została w 2024 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - jednym z najwyższych polskich odznaczeń państwowych.