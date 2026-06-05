Ważna wiadomość dla absolwentów szkół średnich. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza poważną zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski. Od roku akademickiego 2027/2028 wynik z matematyki na poziomie rozszerzonym nie będzie wymagany. Uczelnia zapowiada też okres przejściowy.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie od naboru 2027/28 zmienia zasady rekrutacji na kierunek lekarski - matematyka na poziomie rozszerzonym przestaje być wymagana.

Według rektora prof. Piotra Jedynaka studia medyczne mocniej opierają się na biologii i chemii, a trzy rozszerzenia to duże wyzwanie dla maturzystów.

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Kryteria na najbliższy rok 2026/2027 nie uległy zmianie. Natomiast od naboru na rok 2030/2031 liczyć będą się wyniki jedynie z rozszerzonej biologii i chemii. Matematyka nie będzie brana pod uwagę.

Trzyletni okres przejściowy

Od naboru na rok akademicki 2027/2028 do 2029/2030 będzie obowiązywał okres przejściowy w zasadach rekrutacji. Maturzyści będą mogli, ale nie będą musieli zdawać matematyki, aby dostać się na medycynę. W okresie przejściowym podstawą ustalenia listy rankingowej ma być średnia ważona punktów uzyskanych tylko z dwóch przedmiotów: biologii i chemii lub biologii i matematyki lub chemii i matematyki.

Do tej pory Uniwersytet Jagielloński, podobnie jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, brał pod uwagę trzy rozszerzenia na maturze, podczas gdy większość uczelni medycznych bierze pod uwagę dwa rozszerzenia - powiedział PAP rektor UJ prof. Piotr Jedynak.

Zmianę zasad rekrutacji uzasadnił tym, że dotychczas uniwersytet tracił wielu kandydatów, którzy są świetni z biologii i chemii, a trochę słabsi z matematyki. Według pracowników Wydziału Lekarskiego - jak wyjaśnił rektor - to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.

Lepsze dopasowanie do realiów

Prof. Jedynak ocenił, że zdanie trzech przedmiotów - matematyki, biologii, chemii - jest ogromnym obciążeniem dla młodych ludzi, obciążeniem "nieporównywalnym z innymi przedmiotami". Jego zdaniem wprowadzona zmiana nie oznacza obniżenia wymagań wobec kandydatów, ale ich lepsze dopasowanie do realiów współczesnej edukacji oraz procesu rekrutacyjnego.

Uniwersytet Jagielloński wystosował oficjalne pismo do małopolskiej kurator oświaty z prośbą o szerokie promowanie informacji o planowanych zmianach w rekrutacji. Uczelni zależy na tym, aby uczniowie i nauczyciele w całym regionie wiedzieli o planowanych zmianach.

Kilka lat temu UJ zrezygnował z obowiązku zdawania trzech przedmiotów rozszerzonych na kierunek lekarsko-dentystyczny. Pozwoliło to - jak poinformowała PAP uczelnia - zatrzymać spadek jakości przyjmowanych kandydatów z powodu wyniku z matematyki. Rozwiązanie to sprawiło również, że UJ otworzył się na bardzo dobrze przygotowaną młodzież z innych regionów kraju, która uczęszczała do klas biologiczno-chemicznych.

Medycyna każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów. W ubiegłym roku na kierunek lekarski na UJ zgłosiło się 1243 kandydatów, o 158 więcej niż w 2024/2025.