Po intensywnych opadach śniegu, marznącego deszczu i silnych mrozach w najbliższych dniach w Krakowie prognozowane są dodatnie temperatury. To oznacza odwilż. Służby zaczęły akcje udrażniania studzienek i kratek ściekowych, tak by woda z topniejącego śniegu w szybki sposób spłynęła z ulic i chodników. Ma to zapobiec podtopieniom.

/ Shutterstock Aby zminimalizować ryzyko podtopień prywatnych posesji, konieczne jest usunięcie zalegającego śniegu z kratek ściekowych i przepustów. Na terenie Krakowa jest 25 tys. studzienek kanalizacyjnych, wiele z nich znajduje się jednak na terenach prywatnych i należących do spółdzielni mieszkaniowych, do których należy obowiązek ich odblokowania. Apelujemy, by studzienki były udrożniane. My to robimy systematycznie, ale należy pamiętać, że na terenie całego miasta znajduje się aż 25 tys. studzienek kanalizacyjnych i służby miejskie nie są w stanie równocześnie wszystkich ich odblokować. Bardzo Państwa proszę, by zwrócić uwagę zarządcom nieruchomości, spółdzielniom mieszkaniowym, właścicielom prywatnym, by udrożnili te studzienki – apeluje zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. Równocześnie miejskie służby sprawdzają wszystkie przepusty, które do tej pory mogłyby być niedrożne, tak, żeby umożliwić spływ nadmiaru wody z ulic i chodników.

