Dziś w całym kraju może spaść deszcz. W rejonach podgórskich możliwa gołoledź. Stosunkowo wysoka temperatura może wywołać topnienie pokrywy śnieżnej - dlatego wydano ostrzeżenia przed roztopami.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dziś prognozowane są opady deszczu w całym kraju - najsłabsze będą na południowym wschodzie. Na krańcach południowych Polski, zwłaszcza w rejonach podgórskich, możliwe są słabe marznące opady powodujące gołoledź.

Na termometrach pokaże się maksymalnie od jednego stopnia Celsjusza na wschodzie, około 3 w centrum, do 7 na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, w górach silniejszy i osiągający do 80 km/h, południowo-zachodni - mówi Ilona Bazyluk synoptyk z IMGW.



W nocy zachmurzenie na ogół duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami. W całym kraju możliwe są opady deszczu, które na południu, zwłaszcza w Małopolsce, na Górnym Śląsku i na Podkarpaciu, mogą być marznące i powodujące gołoledź. Temperatura od minus 3 na terenach podgórskich, około 3 w centrum, do 4-5 stopni na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i górach porywisty, południowo-zachodni.