Nowy most na Wiśle ma znacznie ułatwić życie mieszkańcom Małopolski. Zezwolenie na realizację tej inwestycji podpisał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Nowy most ma powstać na granicy powiatu proszowickiego i bocheńskiego. Nie tylko skróci się czas podróży, ale także poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego - zapowiedział wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Wydana zgoda obejmuje budowę nowego mostu na Wiśle wraz z dojazdami, które będą stanowić nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 775. Trasa będzie miała swój początek w miejscowości Śmiłowice na lewym brzegu Wisły. Następnie przebiegnie poprzez skrzyżowanie w formie ronda do istniejącego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 964 i 965 w miejscowościach Grobla/Świniary na prawym brzegu Wisły. Całkowita długość nowego odcinka drogi wojewódzkiej wyniesie ponad 2 km.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rządowego Programu Mosty dla Regionów.

Wojewoda nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

Aktualnie, by przejechać z miejscowości Świniary do miejscowości Śmiłowice, trzeba pokonać ok. 14 km. Podróż taka zajmuje mniej więcej 20 minut. Tymczasem obie miejscowości w linii prostej oddalone są od siebie o ok. 2 km. To najlepiej obrazuje, jak bardzo realizacja inwestycji wesprze wszystkich, którzy korzystają z transportu drogowego w tej części naszego województwa - tłumaczył wojewoda.

Wojewoda nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że inwestor może niezwłocznie przystąpić do prac.

