"Policja prowadzi poszukiwania mężczyzny, który był pacjentem 5 Wojskowego Szpitala w Krakowie, a był skazany m.in. za kradzieże i podrabianie dokumentów" – poinformował w poniedziałek oficer prasowy komendy miejskiej policji Piotr Szpiech. Zaznaczył, że nie jest to obława.

Krakowska policja szuka pacjenta, przestępcy, który uciekł ze szpitala wojskowego. Piotr Szpiech podkreślił, że uciekinier nie powinien stanowić "bardzo dużego zagrożenia" dla innych osób i że nie miał na sumieniu przestępstwa z "ciężkiego katalogu przestępstw".



Skazany był m.in. za kradzieże z włamaniem, podrabianie dokumentów, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i niespełnienie obowiązku alimentacyjnego.



Prowadzimy szeroko zakrojone czynności poszukiwawcze, ale nie jest to obława – powiedział policjant. Jego zdaniem mężczyzna może być w Krakowie, ale mógł też opuścić miasto.