"Przecież wszyscy wiemy, że nie chodzi o żadną przyjaźń polsko-węgierską. Chodzi o to, że pan prezydent Nawrocki postanowił na ostatniej prostej kampanii węgierskiej poprzeć pana Orbana. A Orban to jest ktoś, kto jest sojusznikiem Putina, to jest pieszczoch Putina. Jeżeli polski prezydent obściskuje się z pieszczochem Putina, to we mnie wywołuje to jak najgorsze wrażenie, bo uważam, że to jest przeciw polskiemu bezpieczeństwu" – tak skomentował wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech gość Porannej rozmowy w RMF FM Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Karol Nawrocki weźmie dziś udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Z tej okazji przed południem w Przemyślu spotka się z prezydentem Węgier, a następnie głowa państwa poleci do Budapesztu. Tam odbędzie on rozmowę z premierem Viktorem Orbanem na trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi.

Jakby pan prezydent nie rozumiał, że Putin jest Hitlerem XXI wieku, że Putin zagraża suwerenności całej Europy Środkowej i popieranie jakiejkolwiek osoby w Unii Europejskiej, która jest koniem trojańskim Putina, to jest po prostu sprzeczne z polską racją stanu - mówił o tej wizycie Kierwiński.

Jak przypomniał szef MSWiA, to Viktor Orban blokuje zwrot dla Polski 2 miliardów za sprzęt, który przekazaliśmy Ukrainie.

