Sporo nerwów najedli się w niedzielę mieszkańcy jednej z posesji przy ul. Świerkowej w Będzinie (woj. śląskie). Na jej terenie nagle zapadła się ziemia. Powstała ogromna wyrwa, która pochłonęła fragment ogrodu, drogi oraz murowany płot z furtką. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Ogromna wyrwa w Będzinie. Zapadła się ziemia przy domu, uszkodzona droga i płot

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Sprawę opisał m.in. portal dziennikzachodni.pl.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 17:30 w dzielnicy Łagisza. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż miejską i przedstawicieli urzędu miasta. Teren został zabezpieczony, a w niedzielę od rana pracowały tam służby oraz eksperci zarządzania kryzysowego.

Uszkodzona droga została zamknięta dla ruchu, a mieszkańcy mogą poruszać się jedynie wąskim przejściem.

Jak przekazał RMF24.pl w poniedziałek rano Łukasz Dytko z będzińskiego magistratu, nie ma jeszcze wyników ekspertyzy wyjaśniającej, co było przyczyną powstania zapadliska.

Do czasu zakończenia prac mieszkańcy muszą zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb. Mimo dramatycznego wyglądu zdarzenia nikomu nic się nie stało.