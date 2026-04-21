Małopolska Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła nielegalny proceder wywozu luksusowych samochodów na rynek objęty unijnymi sankcjami. Spółka prowadzona przez obywateli Białorusi została ukarana rekordową karą 20 milionów złotych.

Kontrolerzy z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie wykryli, że spółka działająca w Małopolsce, prowadzona przez obywateli Białorusi, w latach 2022-2023 zajmowała się zakupem drogich samochodów prestiżowych marek w krajach Europy Zachodniej.

Samochody te były następnie wywożone z terytorium Unii Europejskiej, choć w dokumentach przewozowych wskazywano inne kraje docelowe.

W rzeczywistości pojazdy trafiały do Federacji Rosyjskiej, co stanowiło naruszenie unijnych sankcji.

Jak ustalili śledczy, w ten sposób przetransportowano ponad 100 pojazdów o wartości przekraczającej 49 mln zł.

Trasa przez Polskę, Litwę i Białoruś

Śledztwo wykazało, że trasa przewozu samochodów prowadziła przez Polskę, Litwę do Białorusi, a następnie do Rosji. Zgromadzone dowody wskazują, że osoby zarządzające spółką działały świadomie i celowo uczestniczyły w omijaniu sankcji.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego nałożył na spółkę karę pieniężną za naruszenie sankcji w maksymalnej wysokości 20 mln zł.

Jak podkreślają służby, "to jedna z największych tego typu spraw w Polsce".