​Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że w piątek w nocy Iran wystrzelił siedem rakiet balistycznych w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu. Sześć zestrzelono, a jedna nie dotarła do celu - przekazał CENTCOM. Zdementowano też informacje Iranu, jakoby trafiona została baza USA w Bahrajnie.

/ PAP

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"Wstępne oceny wskazują, że sześć pocisków wystrzelonych przez Iran zostało przechwyconych, a siódmy nie dotarł do zamierzonego celu" - napisano w oświadczeniu Dowództwa na platformie X.

"Obecnie nie ma doniesień o stratach wśród personelu USA, a irańskie twierdzenia o uszkodzeniu dowództwa 5. Floty USA w Bahrajnie są fałszywe" - głosi wpis.

USA zestrzeliły cztery irańskie drony

Kilka godzin wcześniej siły USA zestrzeliły cztery irańskie drony, które zmierzały w stronę statków w cieśninie Ormuz.

Według USA drony stanowiły "zagrożenie dla ruchu morskiego". "Siły CENTCOM zestrzeliły cztery irańskie drony szturmowe wystrzelone w kierunku cieśniny Ormuz. Stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla regionalnego ruchu morskiego" - napisano w oświadczeniu dowództwa.