Puchar przechodni dla mistrza Finlandii w hokeju na lodzie od lat pada ofiarą nietypowej tradycji - co roku podczas świętowania zwycięstwa zawodnicy niszczą trofeum. Sytuacja ta doprowadziła do rezygnacji Jyrkiego Karvinena, złotnika, który przez trzy dekady zajmował się naprawą pucharu.
Jyrki Karvinen po raz pierwszy naprawiał puchar 30 lat temu na zlecenie fińskiej federacji hokejowej. Jak przyznał w rozmowie z telewizją YLE, coroczne naprawy stały się jego przekleństwem. Nie rozumiem tej kultury zwycięzców, którzy zamiast cieszyć się z nagrody przez cały rok, niszczą ją od razu, świętując w bardzo "wyrafinowany" sposób. Drewniane plakietki z nazwiskami zawodników znajdowałem m.in. w piecykach w saunie i toaletach, a kielich zawsze wygląda tak, jakby grano nim w piłkę na betonie - relacjonował złotnik. Zmęczony sytuacją, postanowił definitywnie zakończyć współpracę.
Srebrny puchar "Canada Cup" został ufundowany w 1950 roku przez Finów mieszkających w Kanadzie i przekazany fińskiej federacji jako nagroda przechodnia dla mistrza kraju.
Celem zbiórki w Ontario, która była wielkim wydarzeniem dla zamieszkałych tam Finów, było umocnienie więzi kulturowych pomiędzy nowym i starym krajem. Choć potocznie nazywa się go u nas po fińsku "Kanada Malja", to oryginalna nazwa powinna brzmieć "Canada Cup", na co zawsze zwracamy uwagę - tłumaczył Kimmo Leinonen ze stowarzyszenia fińskich muzeów hokejowych.
Pierwsze zniszczenia odnotowano w latach 70. XX wieku i zdecydowano, że nagroda pozostanie w muzeum hokeja w Tampere i będzie wręczany mistrzowi kraju po finałowym meczu na lodowisku do zdjęć, a później do klubu trafi jego kopia.