Erik Fleming, terapeuta uzależnień, jest kolejną osoba skazaną w związku ze śmiercią Matthew Perry’ego, gwiazdy serialu "Przyjaciele". Otrzymał 2-letni wyrok więzienia. To on dostarczał bezpośrednio ketaminę aktorowi.

Mężczyzna zamieszany w spowodowanie śmierci Matthew Perry'ego - odtwórcy roli Chandlera w serialu "Przyjaciele", został skazany na dwa lata więzienia, trzy lata nadzoru kuratorskiego i karę 200 dolarów grzywny - informują amerykańskie media.

To 56-letni Erik Fleming pozyskał ketaminę, środek znieczulający wykorzystywany przy operacjach chirurgicznych, i dostarczył go aktorowi. Anestetyk otrzymał od kobiety z Los Angeles, zwanej "Królową Ketaminy".

Prokuratorzy domagali się kary dwóch i pół roku więzienia dla Fleminga, podczas gdy jego obrońcy wnioskowali o łagodniejszy wyrok - trzy miesiące więzienia i dziewięć miesięcy pobytu w ośrodku leczenia uzależnień.

Żal Fleminga

Fleming powiedział w środę w sądzie: To prawdziwy koszmar, z którego nie mogę się obudzić. Prześladują mnie błędy, które popełniłem.

W notatce złożonej przed rozprawą prawnicy Fleminga stwierdzili, że "dołożył on wszelkich starań, aby odpokutować swoje przestępcze postępowanie". "Popełniłem największy błąd w swoim życiu i bardzo żałuję krzywdy, jaką wyrządziłem" - stwierdził Fleming w liście skierowanym do sędziego, napisanym w kwietniu przed ogłoszeniem wyroku.

Terapeuta wyznał także, że był "przytłoczony żalem i wstydem", gdy dowiedział się o śmierci Perry'ego. Dodał, że zdobył ketaminę dla aktora, ponieważ chciał pieniędzy i myślał, że w ten sposób robi przysługę przyjacielowi.

Przeprosił za swoje "niewytłumaczalne zachowanie" i napisał, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje przestępcze czyny.

"Mam nadzieję, że mój wyrok przyniesie pewną miarę sprawiedliwości i spokoju wszystkim, którzy kochali Matta" - napisał Fleming.

"Królowa Ketaminy" skazana na 15 lat więzienia

Fleming jest jedną z pięciu osób, wliczając lekarzy i asystenta aktora, które według amerykańskich władz dostarczały Perry'emu ketaminę i wykorzystywały jego uzależnienie od narkotyków dla zysku, co doprowadziło do jego śmierci w wyniku przedawkowania.

Miesiąc temu 42-letnia Jasveen Sangha, dilerka znana jako "Królowa Ketaminy", została skazana na 15 lat więzienia za sprzedaż narkotyków, która doprowadziła do śmierci aktora.

Doktor Salvador Plasencia, który na kilka tygodni przed śmiercią aktora dostarczał mu ketaminę, został w grudniu skazany na 30 miesięcy więzienia.

Mark Chavez, lekarz z Kalifornii, który sprzedał ketaminę Perry'emu, został również skazany w grudniu na osiem miesięcy aresztu domowego.

Kenneth Iwamasa, osobisty asystent Perry'ego, oskarżony o wstrzyknięcie aktorowi ketaminy, ma usłyszeć wyrok 27 maja - podaje BBC.

Śmierć gwiazdy "Przyjaciół"

Matthew Perry, gwiazdor "Przyjaciół", został znaleziony martwy 28 października 2023 r. w swoim domu w Los Angeles. 

Z raportu koronera wynika, że przyczyną śmierci 54-letniego aktora, zmagającego się od dawna z uzależnieniami, było przedawkowanie ketaminy. Aktor w ostatnich miesiącach życia poddawał się terapii infuzyjnej ketaminą.

