Władze sanitarne Francji potwierdziły, że na wycieczkowcu „Ambition”, który zacumował w Bordeaux, doszło do przypadków zakażenia żołądkowo-jelitowego o podłożu wirusowym. Wcześniej na pokładzie zmarła jedna osoba, a około 80 miało ostre problemy pokarmowe.

Wycieczkowiec "Ambition" w Bordeaux

Władze lokalne i regionalna agencja zdrowia potwierdziły, że na wycieczkowcu wystąpiły zakażenia żołądkowo-jelitowe wywołane norowirusem. Zapowiedziano wzmocnienie wymogów higieny.

Na wycieczkowcu znajduje się około 1700 osób - załoga i ponad 1200 pasażerów. Osoby, które nie mają dolegliwości, będą mogły zejść na ląd.

Eksperci podkreślają, że nie ma żadnego powodu, by wiązać zachorowania na wycieczkowcu z przypadkami hantawirusa na statku MV Hondius.

Wycieczkowiec "Ambition" wypłynął z Szetlandów i zmierzał do Hiszpanii. Przed postojem w Bordeaux zmarł 92-letni pasażer, a kilkadziesiąt osób zgłosiło ostre problemy pokarmowe.

W Bordeaux pasażerom i załodze nakazano izolację. Agencja AFP podała, że przyczyną śmierci obywatela brytyjskiego było zatrzymanie akcji serca.