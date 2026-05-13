Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. "Teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji" - oświadczył. Przyspieszenie prac w tej sprawie ogłosił wczoraj przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
- Minister cyfryzacji podpisał projekt rozporządzenia, które wprowadza wzory aktów małżeństw, uwzględniające związki jednopłciowe.
- Premier Tusk apelował o szybkie ustalenie treści rozporządzenia przez odpowiednich ministrów.
- Naczelny Sąd Administracyjny nakazał wpisywanie do rejestru aktów małżeństw jednopłciowych, powołując się na orzeczenie TSUE.
"Nie tracimy ani chwili. Podpisałem dziś nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. To rozwiązanie systemowe, zapewniające godność i równość dla każdej pary" - poinformował we wpisie na X Gawkowski.
Podkreślił, że w akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
"Po podpisaniu rozporządzenia przez ministra cyfryzacji, teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji" - przekazał wicepremier Gawkowski, zaznaczając, że wspólne uzgodnienia w tej sprawie to dobre rozwiązania dla Polski.