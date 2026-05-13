Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. "Teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji" - oświadczył. Przyspieszenie prac w tej sprawie ogłosił wczoraj przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

  • Minister cyfryzacji podpisał projekt rozporządzenia, które wprowadza wzory aktów małżeństw, uwzględniające związki jednopłciowe.
  • Premier Tusk apelował o szybkie ustalenie treści rozporządzenia przez odpowiednich ministrów.
  • Naczelny Sąd Administracyjny nakazał wpisywanie do rejestru aktów małżeństw jednopłciowych, powołując się na orzeczenie TSUE.
"Nie tracimy ani chwili. Podpisałem dziś nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. To rozwiązanie systemowe, zapewniające godność i równość dla każdej pary" - poinformował we wpisie na X Gawkowski.

Podkreślił, że w akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

"Po podpisaniu rozporządzenia przez ministra cyfryzacji, teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji" - przekazał wicepremier Gawkowski, zaznaczając, że wspólne uzgodnienia w tej sprawie to dobre rozwiązania dla Polski.

Zapowiedź Tuska

Dzień wcześniej, na konferencji przed posiedzeniem rządu, premier Donald Tusk zaapelował do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego o "jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia", które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.

Sąd nakazał transkrypcję aktu małżeństwa dwóch Polaków

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu br. w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.

Wcześniej, w 2023 r., NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później - w listopadzie 2025 r. - Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych.

Według resortu spraw wewnętrznych i administracji pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

