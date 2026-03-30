Dwie osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w nocy na S11 w Wielkopolsce. Na wysokości Dziećmierowa Seat wjechał pod prąd i zderzył się z prawidłowo jadącym Volkswagenem.

Ok. godz. 3 w nocy wielkopolscy policjanci zostali wezwani do wypadku, który wydarzył się na S11 na wysokości Dziećmierowa w gminie Kórnik.

Jak ustalili policjanci, kierujący Seatem Toledo obywatel Indii wjechał pod prąd na drogę ekspresową. Czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym VW Crafterem.

W wyniku tego wypadku poszkodowany został kierowca i pasażer Seata. Zostali zabrani do szpitala.

Okazało się, że kierujący Seatem był pod wpływem alkoholu. Badanie policyjnym alkomatem wykazało ponad promil. Została mu także pobrana krew do badania.

Droga przez pewien czas była zablokowana.